В Казани перекроют улицы на время проведения «Ночного велофеста»

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В столице Татарстана в ночь с 17 на 18 августа из-за проведения «Ночного велофеста» ограничат движение транспорта по ряду улиц. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани со ссылкой на Комитет внешнего благоустройства города.

На время проведения спортивного мероприятия окажутся перекрыты участки таких улиц, как Сибгата Хакима, Декабристов, Бондаренко, Пролетарская, Московская, Рустема Яхина, Чернышевского, Тази Гиззата, Мартына Межлаука, Галиаскара Камала, Худякова, Парижской Коммуны, Татарстан, Шибагутдина Марджани, Фатиха Карима, Сафьян, Ахтямова, КСКА, Габдуллы Тукая, Техническая, Нурсултана Назарбаева, Хади Такташа, Ботаническая, Павлюхина, Марселя Салимжанова, Спартаковская, Островского, Качалова, Агрономическая, Петербургская, Вишневского, Калинина, Амирхана Еники, Лесгафта, Достоевского, Лейтенанта Шмидта, проспект Фатыха Амирхана, Абдуллы Бичурина, Мусина, Мередианная и Абсалямова, а также некоторые другие дороги.

Полный список и график перекрытий размещен на сайте городской администрации Казани.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани потратят 4,82 млн рублей, чтобы провести «Ночной велофест».

«Ночной Велофест» — традиционная велосипедная прогулка по ночному городу, организуемая при поддержке мэрии столицы РТ и Комитета по развитию туризма Казани. В прошлом году мероприятие собрало 4,5 тыс. участников.