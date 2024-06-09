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В Казани потратят 4,82 млн рублей, чтобы провести «Ночной велофест»
В Казани планируют потратить 4 825 904 рубля, чтобы провести «Ночной велофест». Соответствующий тендер опубликовали на портале госзакупок.
За эти деньги исполнитель должен оплатить работы дизайнера, ведущего, музыкальных групп, услуги волонтеров и стюардов, а также работу экскурсовода. Еще ему нужно уложиться в данный бюджет при оформлении сцены и предоставить световое и звуковое оборудование, а также организовать безопасный маршрут, поставить мобильные ограждения и так далее.
Уточняется, что мероприятие проводится с целью повысить привлекательность Казани среди туристов и увеличить туристический поток, а также, чтобы поднять уровень городской самоидентификации.
Услугу по проведению должны оказать до 18 августа. Заказчиком выступает горкомитет по развитию туризма.
«Ночной Велофест» — традиционная велосипедная прогулка по ночному городу, организованная при поддержке мэрии столицы РТ и комитета по развитию туризма Казани. В прошлом году мероприятие собрало 4,5 тыс. участников.
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