В Казани потратят 4,82 млн рублей, чтобы провести «Ночной велофест»

В Казани планируют потратить 4 825 904 рубля, чтобы провести «Ночной велофест». Соответствующий тендер опубликовали на портале госзакупок.

За эти деньги исполнитель должен оплатить работы дизайнера, ведущего, музыкальных групп, услуги волонтеров и стюардов, а также работу экскурсовода. Еще ему нужно уложиться в данный бюджет при оформлении сцены и предоставить световое и звуковое оборудование, а также организовать безопасный маршрут, поставить мобильные ограждения и так далее.

Уточняется, что мероприятие проводится с целью повысить привлекательность Казани среди туристов и увеличить туристический поток, а также, чтобы поднять уровень городской самоидентификации.

Услугу по проведению должны оказать до 18 августа. Заказчиком выступает горкомитет по развитию туризма.

«Ночной Велофест» — традиционная велосипедная прогулка по ночному городу, организованная при поддержке мэрии столицы РТ и комитета по развитию туризма Казани. В прошлом году мероприятие собрало 4,5 тыс. участников.