«Ночь музеев» в «Эрмитаж-Казань»: повара и ведьмы Фландрии оживут, свадьба умчит в танце

В Центре «Эрмитаж-Казань» 21 мая с 18.30 до 23.00 будет проходить, пожалуй, самая мистическая «Ночь музеев». Залы выставки «Золотой век фламандского искусства» из фондов Государственного Эрмитажа, где представлены произведения Рубенса, Ван Дейка, Йорданса, Тенирса Младшего и других их собратьев по цеху, станут уместными декорациями для популярной общероссийской акции.

С 18.30 до 21.00 на выставке будет работать эрмитажная библиотека «Ночуй-читай». Посетители познакомятся с книгами (их можно будет почитать) о фламандском искусстве, изданными Государственным Эрмитажем и поступившими за последние годы в библиотеку Центра «Эрмитаж-Казань». Гостей мероприятия будут сопровождать волонтеры центра.

В 19.00 и 21.00 будет начинаться театрализованная программа «Ожившие герои» выставки «Золотой век фламандского искусства». Воплотить фламандских персонажей помогут студенты Института культуры: блудный сын, жители деревень, ведьмы, повар и, конечно, главные герои — сами художники Антонис Ван Дейк и Питер Пауль Рубенс. Пришельцы из прошлого расскажут удивительные истории о жизни Фландрии XVII века: ведьмы — о секретах колдовства, повар — о кухне и еде, Ван Дейк и Рубенс — о своем соперничестве.

На 20.00 и 22.00 запланирован старт шорт-экскурсии «Говорим об искусстве» при участии студентов Казанского института культуры. В каждом из залов выставки посетителей познакомят подробнее с шедеврами золотого века фламандского искусства.

В 18.30, 19.30 и 20.30 будут начинаться мастер-классы «Мастерская художника». Гостям расскажут о фламандском натюрморте, его символах и секретах создания. Посетители рассмотрят натюрморт знаменитого фламандского живописца Яна Фейта, а также создадут сувенир в технике граттаж по мотивам этого полотна.

В 18.30, 19.00 и 19.30 будут оживать благодаря студентам Института культуры персонажи картины Давида Тенирса Младшего «Крестьянская свадьба». Они вовлекут зрителей в свадебный фламандский танец, передающий праздничную атмосферу жизни Южных Нидерландов XVII века.

Отдельным бонусом для посетителей станет розыгрыш подарков — мерч-продукции к выставке «Золотой век фламандского искусства». Разыграть обещают набор подарков — сумку-шопер, блокнот, карандаш, стикерпак, значок, а также специально созданный лимитированный аромат к произведению, представленному на выставке «Золотой век фламандского искусства». Условия участия — посетить выставку с 18.30 до 22.00, итоги подведут в 22.30.

«Чтобы стать участником розыгрыша, необязательно посещать одну из программ акции, можно просто самостоятельно познакомиться с выставкой. В розыгрыше призов смогут принять участие все входные билеты — на выставку и для участия в программах. Но принять участие в розыгрыше сможет только один набор билетов», —уточнили в пресс-службе «Эрмитажа-Казани».

Для участия в программах, подчеркивают сотрудники центра, необходима предварительная запись. Подробности они просят уточнять на сайте и по телефону Центра «Эрмитаж-Казань».