Выставку Рубенса и Ван Дейка в Казани дополнят ароматы — ассоциации к шедеврам Фландрии

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Специально для выставки в Казани фламандской живописи XVII века из фондов Государственного Эрмитажа были созданы ароматы — ассоциации к живописным шедеврам, которые будут сопровождать экспозицию. Вдохнуть запахи Фландрии, ассоциирующиеся с обстановкой, изображаемой на конкретной картине, можно будет приподняв стеклянный клош (колпак), установленный рядом с произведением. О таком необычном способе погружения в обстановку эпохи известнейших фламандских творцов ИА «Татар-информ» рассказала научный сотрудник отдела западноевропейского искусства Государственного Эрмитажа Алиса Мезенцева.

«Возле картины можно будет вдохнуть флюиды того времени, той эпохи. Специальные ароматы созданы к четырем картинам», — заинтриговала в преддверии открытия выставки «Золотой век фламандской живописи» собеседница агентства.

Как уточнила руководитель Центра «Эрмитаж-Казань» Маргарита Тихонова, в котором и откроется эта удивительная выставка 23 февраля, помимо экспонатов в залах будут размещены четыре станции с ароматами. Специальный парфюм был создан по ассоциациям к картинам Иеронима Янсенса «Блудный сын», Давида Тенирса Младшего «Жатва», Питера Пауля Рубенса «Елизавета Бурбонская, королева Испании» и Яна Фейта «Цветы и фрукты».

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Это парфюм. Мы очень старались, вся наша команда сидела с пробниками. Мы с коллегами смотрели на картину, думали, какие нам в обстановке картины могли бы встретиться ароматы. Здесь (картина Янсенсена «Блудный сын» — прим. Т.-и) это, например, хлеб, вино... Нами были сделаны описания к произведениям, мы направили их нашим партнерам, компании, которая часто создает ароматы к произведениям различных выставок, то есть они придумывают парфюмерные композиции. К этой картине получился аромат „Греховные радости“», — пояснила Маргарита Тихонова.

Она также намекнула, что, скорее всего, эти ароматы можно будет получить для себя лично при наличии подписки на социальные сети Центра «Эрмитаж-Казань» и участии в розыгрышах. О сувенирной продаже ароматов Фландрии XVII века речь пока не идет.

Шедевры выставки «Золотой век фламандской живописи», как ранее сообщало ИА «Татар-информ», прибыли в Казань 16 февраля. Это 32 специально сооруженных ящика, вес брутто произведений искусства, доставленных в них из Санкт-Петербурга в двух фургонах, составил 4,7 тонны. Это около сотни экспонатов, среди которых есть и девять картин из постоянной экспозиции Эрмитажа. Полотна Рубенса, Антониса Ван Дейка, Якоба Йорданса и Давида Тенирса Младшего, шпалеры (гобелены) по произведениям Рубенса, созданные по заказу французского короля Людовика XIII, а также изделия из слоновой кости по мотивам произведений Рубенса и предметы из коллекции самого Рубенса, изготовленные из резных драгоценных и полудрагоценных камней. Кроме того, проект представит произведения современников Рубенса, Ван Дейка и Йорданса, работавших в разных жанрах.

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Познакомиться с искусством Фландрии, хотя это визуальные произведения, смогут даже слабовидящие и слепые казанцы и гости города. Для них организаторы выставки также нашли специальное решение помимо ароматов — ассоциаций к картинам.

«Будут тактильные станции для слабовидящих и слепых. У нас большие планы по инклюзивной программе: для групп слепых и слабовидящих посетителей на экскурсиях будут представлены тактильные модели произведений — объемные изображения. Они смогут прочитать их рукой, будет использован и шрифт Брейгеля на этой тактильной модели. Тактильных картин тоже будет четыре — „Блудный сын“ Иеронима Янсенса, „Аллегория бренности“ Николаса ван Верендаля, „Жатва“ Тенирса Младшего и „Портрет сэра Уильяма Склонена“ Ван Дейка. Две тактильные станции, кроме того, будут сопровождаться ароматами», — рассказала Маргарита Тихонова.

Фламандское искусство можно будет увидеть в Центре «Эрмитаж-Казань» до 20 ноября. К слову, для детей в сопровождении родителей (не организованными экскурсионными группами) вход будет бесплатным.