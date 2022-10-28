Музеи, театры и fashion-дом Казани в «Ночь культурного единства» соединит красный автобус

Акция «Ночь искусств» в Казани в этом году впервые объединит несколько музеев, театров и даже fashion-дом – крупные центры культуры 4 ноября совместно проведут «Ночь культурного единства», приуроченную, соответственно, и ко Дню народного единства. Площадки свяжет не только идея музейной акции и государственный праздник, но и двухэтажный экскурсионный автобус, который без платы за проезд будет курсировать между площадками акции.

«Автобус будет курсировать между площадками акции несколько раз – из Национального музея он будет отправляться трижды. Записываться на мероприятия можно при желании, требования такого нет. Мест в автобусе 56, мы будем отслеживать его наполняемость, и если вдруг кто-то не успеет на первый автобус, он точно успеет на автобус через час», – пояснила «Татар-информу» заведующая отделом музейно-образовательных программ Национального музея РТ Зарина Сафина.

Бесплатными для всех в эти вечер и ночь будут и все мероприятия участников объединенной акции «Ночь культурного единства». А это концерты, вернисажи, показ мод, экскурсии, мастер-классы, квесты, викторины, декламации стихов и многое другое. А участниками акции станут актеры, музыканты, модели, художники, известные блогеры и медийные персоны.

В числе 59 событий акции, например, историческое дефиле в главном здании Национального музея (на площади 1 Мая) – посетители увидят костюмы народов Поволжья и военное обмундирование прошлых эпох с пояснениями истории их создания и бытования (с 18 до 19 часов). В следующий час здесь можно будет увидеть ожившие сказки народов России под живую этническую музыку, стать участником народных игр. С 21 до 22 часов в стенах музея пройдет этно-sound под звуки DJ сета – зазвучит живое пение, в том числе шаманские напевы, интегрированные с электронным сетом.

На другой площадке Национального музея параллельно будут проходить концерт саксофона к 100-летию джаза «Ночные звуки города» (с 18 до 19 часов), показ короткометражных фильмов кинопремии «Алтын тэлинкэ»/«Золотая тарелка» (с 19 до 20 часов), а также полуторачасовое дефиле (с 20:30 до 22.00) от театра моды «Ильдан-Лик», в котором будет представлена одежда казанских модельеров, и т.д. С 18 до 21 часа будут проходить мастер-классы по живописи, игре на музыкальных инструментах, каллиграфии и пр.

В Музее Горького и Шаляпина в 16 часов откроется выставка «Невесомость» члена Союза художников России Любови Григорьевой (Казань), в 17 часов – выставка Ларисы Ахмадеевой (Санкт-Петербург), а в 20 часов – выставки «Мой рок – моя нежность» Анны Липатниковой (Казань). Здесь же пройдут концерт классической музыки от Казанской консерватории, лекция Александра Белова «Горький и Шаляпин. Как стать гением?» и, например, презентация коллекции одежды из шерсти мокрого валяния мастерской Ольги Смирновой «Сказки старой Казани» (с 19.00 до 19:30) и мастер-класс по мокрому валянию. Авторскую программу «…И с боку бантик». Мода начала ХХ века» проведет с 20.00 до 21:30 казанский краевед, кандидат исторических наук Диляра Хайрутдинова.

И уже с 16 часов до завершения «Ночи культурного единства» в 22 часа в музее Горького и Шаляпина» можно будет увидеть выставку раритетов конца XIX – начала XX века из фондов музея «Под сенью муз».

В Музее Тукая с 20 до 21 часов пройдет фантастическое представление Фатхуллы Абдуллина, подготовленное народным театром Арска «Җидегән чишмә», с 21:30 до 22.00 – поэтический слэм «Душа окрылена Тукаем» по экспозиции музея с участием артистов театра имени Кариева, а с 22 до 23 часов – интерактивная музейная программа с традиционным татарским чаепитием «Сладкая экскурсия».

В Доме татарской книги (музее истории татарской литературы с мемориальной квартирой Шарифа Камала) запланированы лекция-показ Артура Галимзянова «Татарская нумизматика» от общественного музея татарских денег (с 18 часов), квартирник «У Шарифа Камала» (с 19:30), поэтический перформанс-ремейк по мотивам исторического вечера 15 мая 1930 года «Вечер Аделя Кутуя и Хади Такташа. 2022» (в 21:00) и ночная экскурсия по закоулкам Дома татарской книги (с 22 часов).

Клуб «Шарык» приглашает в 20:30 на получасовую интермедию, в которой будет воссоздана атмосфера начала XX века, а актеры театра имени Камала сыграют деятелей «Восточного клуба» времен Тукая – самого поэта, Салиха Сайдашева, Габдуллу Кариева, Сахибжамал Гиззатуллину-Волжскую… Солисты оркестра театра исполнят музыкальные номера на каждом этаже комплекса.

В Музее Боратынского ансамбль народных инструментов «Креатив» и Алексей Гомазков расскажут о «Другом Толстом» в музыкально-литературном жанре (с 18 часов), в 19 часов начнется музыкальная программа Ольги Иглиной «Будем как солнце», посвященная 155-летию со дня рождения Константина Бальмонта. В 20 и 21 час будут начинаться экскурсии по галерее и экспозиции музея.

Казанский ТЮЗ присоединится к акции проектом «Искусство глазами юных». С 20:30 до 23:00 здесь будут организованы просмотры архивных спектаклей в фойе театра – «Из глубины… (Художник Винсент Ван Гог)» и «Выстрел», а также лекции в зеркальном зале от юных участников дискуссионного клуба ТЧК – об истории мюзикла в России, популярности Шекспира, плюсах и минусах российского кино и личном опыте обучения актерскому мастерству.

Подробное расписание мероприятий и автобусных рейсов можно узнать на сайте Национального музея РТ.