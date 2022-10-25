«Ночь искусств» в Казани стартует с филиала Музея ИЗО проектом а-ля «Мастер и Маргарита»

Галерея современного искусства, филиал Музея ИЗО РТ, проведет акцию «Ночь искусств» в этом году раньше всех других городских музеев – 29 октября. Пройдет она в стиле мистического произведения Булгакова «Мастер и Маргарита», мероприятия в этот день запланированы с 13:30 до 21:00.

«В других филиалах Музея ИЗО РТ — в главном здании и в галерее „Хазинэ“ на территории Казанского Кремля — акция „Ночь искусств“, как и в других музеях Казани, будет проходить 4 ноября, и она будет бесплатной для посетителей. В Галерее современного искусства на „Ночь искусств“ по „Мастеру и Маргарите“ нужен будет билет — единый или на конкретное мероприятие программы. Отметим, что на некоторые мероприятия, также необходима предварительная запись», — сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Музея ИЗО РТ.

Кот Бегемот, написанный казанским художником Григорием Эйдиновым Фото предоставлено Музеем ИЗО РТ.

Музейщики напоминают, что в этом году ровно 55 лет с момента выхода в свет «Мастера и Маргариты». Для посетителей к акции «Рукописи не горят» подготовили тематическую фотозону, квизы и мастер-классы с костюмированными персонажами, лекции о хороррах (фильмах ужасов) от одного из самых известных киноведов Поволжья Адили Хайбуллиной, о судьбе и загадках самого произведения Булгакова от кандидата филологических наук Жанны Коноваловой, а еще лекции об истории карт Таро от профессионального таролога, концерт в двусветном пространстве и вечер поэзии от молодых талантливых чтецов города.

Посетители, например, смогут нарисовать Кота Бегемота на сумке для шопинга (мастер-класс «КОТомизация вещей»), прочитать собственное стихотворение в интерьерах фотовыставки «Александр Родченко» и т. д.