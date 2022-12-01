Нижнекамским мобилизованным в Белгород доставили гуманитарный груз и «УАЗ»

Жители Нижнекамска купили и отправили на фронт два внедорожника УАЗ для добровольцев и отряда мобилизованных горожан. Один автомобиль доставили в Ростовскую область, а второй накануне вручили ребятам в Белгороде.

«В гуманитарную помощь вошли перчатки, балаклавы, кофты, термобелье, носки, которые вязали наши бабушки, влажные и сухие салфетки, необходимые медикаменты, питьевая вода. В зимний период решили акцентировать внимание именно на этих вещах. Общий весь гуманитарной помощи составил полторы тонны», — рассказал «Татар-информу» руководитель нижнекамского центра поддержи волонтеров Булат Аюпов.

Мобилизованные поблагодарили администрацию, предприятия и неравнодушных жителей за помощь.

«Уважаемые жители города Нижнекамска, сегодня прибыла очередная партия гуманитарной помощи. Хотим выразить слова благодарности главе Нижнекамского района, жителям, предприятиям города. Спасибо вам за тот вклад, который вы вносите для нас. Мы все вместе! Большое вам спасибо!» — такие слова благодарности передали мобилизованные ребята.