«Мы продолжим обеспечивать ребят»: Нижнекамск отправил бойцам «УАЗы» и гуманитарный груз

Из Нижнекамска в зону специальной военной операции на Украине сегодня утром отправились два автомобиля «УАЗ» и «Газель» с гуманитарным грузом. Один «УАЗ» получат добровольцы из отряда «Тимер», второй — мобилизованные. Машины были куплены по просьбе самих бойцов.

Глава Нижнекамского района Рамиль Муллин уточнил, что пробрести авто удалось благодаря неравнодушным жителям города.

«Это подарок от всего Нижнекамска, от всех неравнодушных горожан — всех тех, кому небезразлична судьба нашей страны и наших ребят. Мы желаем только одного, чтобы наши ребята живыми-здоровыми вернулись домой», — сказал Рамиль Муллин.

Мэр также рассказал, что по просьбе мобилизованных нижнекамцев, которые сейчас проходят боевое слаживание в Казани, им были переданы бензиновые комплексы и печи-буржуйки, вскоре будут отправлены коптеры и бинокли.

«Мы и в последующем будем обеспечивать наших ребят всем необходимым. В городе работает 13 пунктов, где мы собираем вещи и передаем их ребятам», — напомнил Муллин.

Советник главы Нижнекамского муниципального района Григорий Китанов в свою очередь заявил, что российские люди всегда славились своей отзывчивостью. В этом контексте он вспомнил, как в Великую Отечественную войну благодаря обычным людям строились танки и самолеты.

«И сегодня мы должны жить по принципу: всё для фронта, всё для победы. Всем Нижнекамском собираем гуманитарную помощь. Пенсионеры тоже активно включились в гуманитарный сбор продуктов, связали и отправили 212 пар носков, приобрели термобелье, нательное белье. Одна бабушка пришла и сказала: „Вот у меня есть 100 рублей, купите пряников солдатикам“. Это о многом говорит. Такие трудные годы сплачивают наше население. Когда мы едины, мы непобедимы», — заметил Китанов.