Бойцы батальона «Тимер» получили автомобиль «УАЗ» из Нижнекамска

Жители Нижнекамска доставили в Ростовскую область один из автомобилей «УАЗ» и передали его бойцам из отряда «Тимер», проехав расстояние более 1680 км. Ребята поблагодарили земляков за оказанную помощь и передали большой привет своим соотечественникам.

«Дорогие жители города Нижнекамска! Хочу сказать вам большое спасибо. Мы получили транспортное средство. Все в наших руках! Победа за нами», — сказал один из бойцов.

Второй автомобиль пока находится в дороге в Белгород. До пункта назначения осталось 300 километров, уточнили «Татар-информу» в администрации Нижнекамского района РТ.

Просьба помочь и предоставить военнослужащим транспорт поступила от жены одного из мобилизованных — Алсу Авзалова написала главе Нижнекамского района Рамилю Муллину личное сообщение во «ВКонтакте», и через пять дней машины уже отправились в помощь бойцам.

«Муж попросил меня обратиться за помощью к мэру: транспорт очень нужен, им приходится носить на себе километрами кабели, тяжело. Я обратилась на личную страницу Рамиля Хамзовича, утром следующего дня получила ответ, что вопрос взят в работу. Буквально пять-шесть дней прошло — и все готово», — рассказала Алсу Авзалова.

Напомним, 26 ноября из Нижнекамска в зону СВО отправили два автомобиля «УАЗ» и «Газель» с гуманитарным грузом, средства на покупку собрали неравнодушные жители города.

Частичная мобилизация проводилась по указу Президента РФ Владимира Путина в период с 21 сентября по 28 октября.