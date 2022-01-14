Нижнекамский ТЮЗ в 2021 году представил по «Пушкинской карте» девять спектаклей

Нижнекамский театр юного зрителя в 2021 году представил девять спектаклей по «Пушкинской карте», которые прошли модерацию на сайте «PRO.Культура.РФ».

«Общее количество реализованных билетов по „Пушкинской карте“ составило 1 540 штук», — рассказала ИА «Татар-информ» главный администратор театра Лилия Усманова.

Нижнекамский ТЮЗ участвует в программе «Пушкинской карты» с ноября 2021 года. Ранее у служителей Мельпомены не было возможности принять участие в программе, так как у театра до сих нет собственной сцены, поэтому порой возникают сложности, где и когда состоится показ спектаклей.

В итоге модерацию прошли постановки «Собаки» по пьесе К. Сергиенко, Л. и А.Чутко, (жанр — собачий блюз), трагифарс «Гроза» Александра Островского, «Осторожно — женщины!» по пьесе Андрея Курейчика, спектакль «Кто эта Дульсинея?» по мотивам пьесы Александра Володина, сказка «Как Кощей женился на Василисе» и другие.

В наступившем году, 9 января, состоялся показ премьерного спектакля «Дюймовочка», который также доступен обладателям «Пушкинской карты». В следующем месяце планируется показ новых спектаклей, выпущенных по федеральному проекту. Всех их можно будет посетить по «Пушкинской карте».

Программа популяризации культурных мероприятий стартовала по инициативе Президента РФ Владимира Путина 1 сентября 2021 года. Ей могут воспользоваться молодые люди от 14 до 22 лет для приобретения билетов в театры, музеи, на выставки и в концертные залы за счет государства.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что приобретение билетов в кинотеатры будет доступно по «Пушкинской карте».