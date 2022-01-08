Нижнекамский ТЮЗ представит для юных зрителей два спектакля

Завтра, 9 января, Нижнекамский Театр юного зрителя представит для детей два спектакля: премьеру 2022 года — либретто «Емелин Новый Год» (в 15.00) и музыкальную интерактивную сказку «Как Ежик встречал Новый Год» (в 11.00). Об этом ИА «Татар-информ» рассказала завлит театра Лилия Усманова.

В спектакле «Емелин Новый год» (автор — Дмитрий Голубецкий) принимают участие 13 актеров. Режиссером выступила актриса Татьяна Каюмова, художником-постановщиком стала Наталья Фадеева, художником — Юлия Адамова.

По задумке автора, все знают сказку про Емелю, который когда-то поймал щуку, исполняющую желания. Однако в новой версии этой истории оказалось, что волшебство действует только три года. Теперь Емеле самому придется пойти навстречу приключениям. Что из этого вышло, зрители смогут узнать из сказки.

По словам собеседницы агентства, в интерактивном спектакле «Как Ежик встречал Новый Год» задействованы шесть актеров. Согласно сюжету, Зайцу стало жалко своего друга Ежика, который не может ни увидеть нарядной елочки, ни встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой, ни получить новогодних подарков. И решил Заяц разбудить Ежика, который еще никогда не встречал Новый год.

Представления состоятся в Доме народного творчества Нижнекамска.

«В наступившем году ТЮЗ Нижнекамска показал четыре новогодних представления для детей и их родителей. Наши спектакли очень любят не только нижнекамские зрители, очень много приезжих гостей. Они с благодарностью отзываются на душевную теплоту и взаимосвязь актера со зрителем. Однако есть ряд трудностей, так как у театра нет своего здания. Дом народного творчества выделяет нам несколько дней для показа спектаклей. Ждем реконструкцию в 2022 году», — отметила Лилия Усманова.