Приобретение билетов в кинотеатры будет доступно по «Пушкинской карте»

С 1 февраля будет расширен список мероприятий, на которые можно будет попасть по программе «Пушкинская карта». В него войдут фильмы российского производства, созданные при поддержке Министерства культуры России и Фонда кино.

Причем молодые люди от 14 до 22 лет смогут приобретать билеты в кинотеатры за государственный счет лимитом до двух тыс. рублей в год. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Комментируя подписанное постановление на совещании с вице-премьерами, он отметил, что в России немало хороших режиссёров, сценаристов, актёров, чье творчество может быть поддержано благодаря государственной поддержке.

«Методических рекомендаций по работе с „Пушкинской картой“ мы пока не получали. Но в этой ситуации нас волнует следующий вопрос: войдут ли в перечень национальные фильмы, созданные на средства региона? К примеру, в Татарстане создано множество фильмов благодаря субсидиям, выделенным из бюджета республики, таких как „Тарлан“, „Исэнмесез?“», — рассказала директор ГБУК РТ «Татаркино» Миляуша Айтуганова.

Она подчеркнула, что этот вопрос будет поднят учреждением в Министерстве культуры РТ.

«Если фильмы национального производства войдут в перечень программы, это благотворно повлияет на развитие региональной индустрии. Ведь такие фильмы не попадают в широкий прокат, демонстрируются в районах, где далеко не у всех есть финансовая возможность позволить себе приобрести билеты в кино на всю семью. Если рассматривать вопрос с этой точки зрения, то благодаря „Пушкинской карте“ региональное кино может быть очень поддержано», — считает Айтуганова.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Татарстан стал одним из лидеров по числу билетов, купленных с помощью данной программы.

Программа популяризации культурных мероприятий стартовала по инициативе Президента РФ Владимира Путина 1 сентября 2021 года. Ей могут воспользоваться молодые люди от 14 до 22 лет для приобретения билетов в театры, музеи, на выставки и в концертные залы за счет государства.