Нижнекамский ансамбль «Вольные распевы» проводил своего солиста на сборный пункт в Казань

Сегодня в Нижнекамске проводили группу четвертую резервистов, призванных в рамках частичной мобилизации. Торжественные проводы прошли у физкультурного комплекса «Батыр». Проводить мобилизованных пришли представители власти, духовенства, родные и близкие.

Среди убывающих солист ансамбля «Вольные распевы» Назиф Мордоханов. В боевой путь под песни его провожал весь коллектив. «Ждите нас! Мы вернемся с Победой. Ждите!» — сказал боец.

С призывом объединиться ко всем нижнекамцам обратился глава района Рамиль Муллин.

«Дорогие ребята! Сегодня нам приходится жить в непростых условиях. Принимать непростые решения. Пришло время объединиться в трудную минуту ради живущих сейчас, ради будущего наших детей. Мобилизация касается не только вооруженных сил, это касается всех и каждого: мы должны быть вместе — мобилизоваться в труде и поддерживать друг друга», — отметил он.

Военный комиссар города и района Газинур Ситдиков пожелал мобилизованным силы духа и сильную волю, выполнить все поставленные задачи и вернуться живыми домой, а также рассказал мужчинам о том, какими мерами поддержки обеспечат их семей. Пообещал — никого не бросим, будем заботиться о близких мобилизованных.

«Солдаты, сержанты, старшины, прапорщики! Каждый из вас имеет воинскую учетную специальность, принимали участие в боевых действиях. Настали времена, когда Родине нужны сильные мужские руки, которые обучены и умеют держать оружие в руках. Я убежден, что вы сделаете все, чтобы вернуться домой к своим родным и близким. Мы за вас будем молиться и ждать», — отметил он.

Священнослужители благословили бойцов. Волонтеры предложили провожающим горячий чай. Для удобства здесь организовали палатку, чтобы спрятаться от ветра и согреться горячим напитком.

Как уточнили «Татар-информу» в администрации, на сборный пункт в Казань сегодня отправилось 140 человек. Накануне в Нижнекамске состоялась еще одна отправка, в рамках которой в Казань было отправлено 40 человек.