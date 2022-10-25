Из Нижнекамска в Казанское танковое училище отправились около 40 мобилизованных

В Нижнекамске проводили группу мобилизованных на сборный пункт в столицу Татарстана — проходить военную подготовку они будут на базе Казанского танкового училища.

Как уточнили «Татар-информу» в администрации, количество убывших сегодня мобилизованных составило около 40 человек.

Проводить их к центру «Патриот» рядом с военкоматом пришли родные, друзья, коллеги и представители власти.

«Трудно подобрать слова, которые дали бы возможность передать всё, что творится в душе, — поприветствовал собравшихся глава Нижнекамского района Рамиль Муллин. — Я хотел бы обратиться к ребятам и поблагодарить их за мужество, патриотизм и верность воинской присяге. Спасибо, что пришли защитить наших детей и всех тех, кто сегодня стоит рядом с вами».

Мэр пожелал будущим бойцам сил, мужества и взаимной поддержки.

«Слушайтесь командира и выполняйте тот долг, который ставит перед нами страна. Очень важно, чтобы вы держались вместе. И как сегодня мы вас торжественно провожаем, так же желаем торжественно встретить», — произнес он и пожал руку каждому мобилизованному.

Военный комиссар города и района Газинур Ситдиков отметил, что сегодня в строю среди нижнекамских мобилизованных стоят участники боевых действий, среди которых много офицеров.

«Только вчера к концу рабочего дня сказали: есть необходимость убыть. Без всяких слов они согласились, подписали документы, а уже с утра стоят в строю. Хочу пожелать силы духа, физических сил, чтобы выдержать все испытания, которые вам предстоит пройти. Живыми-здоровыми и без царапин вернуться домой!» — пожелал военком.

Мобилизованных провожали с песнями под гармонь, работала полевая кухня, где каждый мог согреться горячим чаем.

Специальную военную операцию на Украине инициировал Президент РФ Владимир Путин, она проходит с 24 февраля текущего года. О проведении в стране частичной мобилизации глава государства объявил 21 сентября. Президент РТ Рустам Минниханов 21 октября поручил главам муниципалитетов составить реестры военнослужащих и членов их семей.