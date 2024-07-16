Нижнекамские волонтеры изготовили 65 тыс. комплектов сухого душа

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В общей сложности 65 тыс. комплектов сухого душа изготовили нижнекамские волонтеры с момента начала специальной военной операции. Чуть ли не ежедневно это простое и эффективное средство гигиены отправляется на передовую.

Прозрачный пакетик с двумя тряпочками и инструкцией — так выглядит готовый к использованию сухой душ. Изготавливать его несложно, заверили волонтеры. Когда бойцу нужно привести себя в порядок, а воды рядом нет, этот пакетик приходит на помощь.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Солдат открывает пакетик, достает дарнит, пропитанный лосьоном, нужно совсем немножко воды, чтобы вспенить. Немного на руку намазывает, берет сухую тряпочку чистую, проглаженную и вытирает», — пояснила председатель СТОС Лариса Орлова.

В день волонтеры изготавливают сотни таких комплектов. По их словам, все они здесь по зову сердца и с большим желанием помочь.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Мы занимаемся изготовлением на протяжении двух лет. Хотим немножечко внести свое тепло, частичку своего дела, помочь нашим ребятам на фронте. Мы уже привыкли, знаем, как это делать. Можем даже научить», — поделилась волонтер Римма Курбанова.

Волонтеров не хватает, и от лишних рабочих рук здесь никогда не откажутся. С удовольствием примут и материал для сухого душа. Отлично подойдет, например, старое постельное белье. Главное, чтобы оно было чистым. На изготовление одного комплекта уходит не больше пяти минут. Кстати, уже скоро здесь же откроют еще одно производство. Волонтеры собираются заняться изготовлением браслетов выживания. Всех желающих помочь ждут по адресу: пр. Химиков, д. 72б.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

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Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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