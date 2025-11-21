Нижнекамские студентки Университета третьего возраста присоединились к волонтерам СВО

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В Университете третьего возраста в Нижнекамске появилось новое направление обучения – волонтерство. Его открыли по инициативе группы «Добрые сердца». Здесь нет теории и привычных оценок – только ежедневная практика на благо участников СВО.

Студентки серебряного возраста признаются: пришли сюда сердцем. Они плетут маскировочные сети, делают сухой душ, мастерят браслеты выживания, фасуют и разбирают вещи, которые нижнекамцы приносят для бойцов.

«Мы режем вот для пропитки для сухого душа, и так какая работа есть – то и делаем. Мы не считаем. Коробки ставят – мы их разрезаем», – говорит Разия Хайруллина.

Кураторы отмечают: труд тыловиков бесценен. «В ежедневном режиме помогают по всем направлениям. Разбирают и фасуют вещи для наших ребят в зону СВО. Многие плетут маскировочные сети. Упаковывают чеснок и сладости, травы», – рассказывает Лариса Орлова.

Студентки работают во всех центрах сбора гуманитарной помощи города и поддерживают бойцов сердцем и делом.

«Ребята, мы с вами. Мы вас очень любим и ждем. Ждем с Победой. Верим, надеемся и ждем», – говорит Флюра Кармишина.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

