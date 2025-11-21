«Мы должны знать своих героев»: юные нижнекамцы встретились с бойцами СВО

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В Доме дружбы народов Нижнекамска прошла встреча с говорящим названием – «Диалог с героем». Действующие и демобилизованные участники специальной военной операции рассказали школьникам микрорайона о своих буднях на фронте.

Ребята слушали их истории буквально затаив дыхание, задавали множество вопросов – от боевых эпизодов до наград и жизни после возвращения домой.

В центре внимания были четверо бойцов. Двое продолжают службу, двое уже демобилизованы, но все они, как один, подчеркивали: такие встречи не менее важны, чем любая военная задача.

Диалог начался со знакомства – каждый кратко рассказал о себе и о том, как оказался на спецоперации. После этого школьники сразу перешли к вопросам, один из которых касался наград.

Боец с позывным Мешарин ответил просто и искренне.

«Наверное, главная награда – то, что родные и близкие рядом. Даже у нас, только взять город, все в одно единое сплотились, в один кулак. То гуманитарка, то волонтеры, то словами, то стихами. Кто как умеет, кто чем может помочь. Малейшая помощь для нас, находящихся там, в окопе, блиндаже. Мы не забыты, никто про нас не забыл. Ради этого охота жить, стремишься жить», – пояснил он.

У каждого бойца – своя история, своя боль, свои победы. Но объединяет их одно – любовь к родине, чувство долга и желание защитить страну. Именно об этом они говорили школьникам, подчеркивая, что Родина одна и ее необходимо оберегать.

Боец с позывным Кама отметил: «Обязательно нужно воспитывать в них патриотизм. Давать, показывать то, что делаем мы. Чтобы в будущем они были всегда готовы, если вдруг стране будет угрожать опасность».

Организовать встречу помогли волонтеры группы «Добрые сердца». Площадку выбрали символичную – Дом дружбы народов. Это место, где под одной крышей объединяются культуры более 190 национальностей, и сегодня это единство особенно заметно и в тылу, и на передовой.

Руководитель группы Лариса Орлова поделилась трогательной историей.

«Мы как волонтеры делаем все возможное, чтобы нашим ребятам было легче на войне. Как-то их обогреть, создать комфортные условия. Всем миром стараемся. И спасибо большое вашим родителям. Кто-то помогает деньгами, кто-то связал носочки. Или вот бабушка 85-летняя – зимой принесла килограмм пряников. Мороз, идет бабуля в больших валенках и говорит: «Доченька, я несу пряники нашим ребятам». Это тоже дорогого стоит», – рассказала она.

Звучали и слова благодарности в адрес самих бойцов. Заместитель директора Дома дружбы народов Ольга Гудошникова сказала: «Мы должны знать своих героев в лицо, а вы герои нашего времени. Благодаря вам мы под мирным небом живем, наши границы охраняются. И для нас честь, что вы сегодня пришли, что мы с вами познакомились».

Пообщаться с участниками спецоперации смогли ученики трех школ. Для подростков это была настоящая возможность услышать историю «из первых уст», без книжных штампов и отстраненности.

Ученик 7-го «Б» класса лицея № 35 Рамазан Гильфанов признался: «Я считаю, что такие мероприятия важно проводить. Мы узнаем из первых уст о служащих, как чувствуют себя они. Нам очень интересно это слышать».

Амира Ангарова, ученица 8-го «Б» класса гимназии № 1, добавила: «Мне очень интересны такие встречи. Интересно, как проходит СВО, что там бывает, подробности. И мне очень интересно, кто защищает нашу Родину».

По словам организаторов, подобные встречи помогают не только детям. Они дают многое и самим бойцам – возможность постепенно адаптироваться к мирной жизни, почувствовать, что их труд и переживания не остались незамеченными.

В конце мероприятия школьники вручили защитникам памятные подарки – как символ уважения и признательности.

