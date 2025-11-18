Ветераны и первостроители Нижнекамска собирают новую партию помощи бойцам СВО

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В Нижнекамске прошло очередное заседание клубов художественной самодеятельности при доме культуры «Альфа». Уже много лет сюда приходят ветераны труда, первостроители и активные пенсионеры – встречаются, поют, устраивают творческие вечера, общаются с людьми близкого духа. Но сегодня главное направление их общих дел – поддержка наших военнослужащих.

При ДК «Альфа» уже более двух десятилетий работают два клуба по интересам: «Вдохновение» и татарский клуб «Эйдэгез таныш булыйк» – «Давайте знакомиться». С началом специальной военной операции участники обоих объединений стали действовать как одна большая команда. Они собирают необходимую гуманитарную помощь для ребят, находящихся в зоне СВО, и делают это искренне, от души.

Художественный руководитель дома культуры Надежда Коваленко вспоминает, как в помощь откликнулись абсолютно все.

«Все откликнулись, хотя и пожилые люди, небольшие может и пенсии, но каждый приходит и приносит какие-то вещи, матрасы, постельное белье. Очень хороший сбор сделали – собрали варенье домашнее. Более 15 коробок», – рассказала худрук.

На заседании ветераны и первостроители вновь обсуждали вопросы поддержки военнослужащих – впереди отправка новой партии гумпомощи. Поблагодарить участников пришел атаман Татарстанского республиканского округа «Великого братства казачьих войск» генерал-майор Андрей Шульга. Его слова прозвучали особенно тепло.

«Мы победим обязательно, с таким тылом, с такими людьми замечательными, которые есть у нас здесь в тылу. Которые поддерживают, всей душой болеют за наших парней, которые проливают там кровь и чудеса героизма показывают».

Пункт приема помощи при ДК «Альфа» работает уже более трех лет. Люди приносят вещи, продукты, домашние заготовки – все, что может пригодиться бойцам. В клубах уверены: победу ждут в каждом доме.

Руководитель клуба «Вдохновение» Флера Кормишина рассказывает о том, чем живут участники: «Мы здесь поем, танцуем и не забываем о благотворительной помощи, которую ждут наши солдаты. Мы с ними, мы ждем победы». Она добавляет, что для многих это место – еще и возможность отдохнуть душой: «Есть такие, у которых дети, внуки в армии, здесь они немножко расслабляются, немножко отдыхают».

Участница клуба Мария Саетова признается, что ощущает свою причастность к общей миссии. «Благодаря ребятам, которые сейчас защищают наше мирное небо над головой, мы ходим сюда в клуб на мероприятия, радуемся жизни», – говорит она.

А когда удается встретить бойцов, приехавших в отпуск, эмоции переполняют. «Вижу наших многих ребят, которые вернулись в отпуск, я их узнаю, говорю: можно вас обнять? Они прямо обнимашки разрешают», – поделилась активистка.

В финале заседания участники читали патриотические стихи и исполняли песни – каждое слово, каждая мелодия звучали как признание в благодарности тем, кто сегодня защищает страну.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

