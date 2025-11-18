news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
СВО 18 ноября 2025 16:44

Ветераны и первостроители Нижнекамска собирают новую партию помощи бойцам СВО

Читайте нас в
Телеграм
Ветераны и первостроители Нижнекамска собирают новую партию помощи бойцам СВО
Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В Нижнекамске прошло очередное заседание клубов художественной самодеятельности при доме культуры «Альфа». Уже много лет сюда приходят ветераны труда, первостроители и активные пенсионеры – встречаются, поют, устраивают творческие вечера, общаются с людьми близкого духа. Но сегодня главное направление их общих дел – поддержка наших военнослужащих.

При ДК «Альфа» уже более двух десятилетий работают два клуба по интересам: «Вдохновение» и татарский клуб «Эйдэгез таныш булыйк» – «Давайте знакомиться». С началом специальной военной операции участники обоих объединений стали действовать как одна большая команда. Они собирают необходимую гуманитарную помощь для ребят, находящихся в зоне СВО, и делают это искренне, от души.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Художественный руководитель дома культуры Надежда Коваленко вспоминает, как в помощь откликнулись абсолютно все.

«Все откликнулись, хотя и пожилые люди, небольшие может и пенсии, но каждый приходит и приносит какие-то вещи, матрасы, постельное белье. Очень хороший сбор сделали – собрали варенье домашнее. Более 15 коробок», – рассказала худрук.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

На заседании ветераны и первостроители вновь обсуждали вопросы поддержки военнослужащих – впереди отправка новой партии гумпомощи. Поблагодарить участников пришел атаман Татарстанского республиканского округа «Великого братства казачьих войск» генерал-майор Андрей Шульга. Его слова прозвучали особенно тепло.

«Мы победим обязательно, с таким тылом, с такими людьми замечательными, которые есть у нас здесь в тылу. Которые поддерживают, всей душой болеют за наших парней, которые проливают там кровь и чудеса героизма показывают».

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Пункт приема помощи при ДК «Альфа» работает уже более трех лет. Люди приносят вещи, продукты, домашние заготовки – все, что может пригодиться бойцам. В клубах уверены: победу ждут в каждом доме.

Руководитель клуба «Вдохновение» Флера Кормишина рассказывает о том, чем живут участники: «Мы здесь поем, танцуем и не забываем о благотворительной помощи, которую ждут наши солдаты. Мы с ними, мы ждем победы». Она добавляет, что для многих это место – еще и возможность отдохнуть душой: «Есть такие, у которых дети, внуки в армии, здесь они немножко расслабляются, немножко отдыхают».

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Участница клуба Мария Саетова признается, что ощущает свою причастность к общей миссии. «Благодаря ребятам, которые сейчас защищают наше мирное небо над головой, мы ходим сюда в клуб на мероприятия, радуемся жизни», – говорит она.

А когда удается встретить бойцов, приехавших в отпуск, эмоции переполняют. «Вижу наших многих ребят, которые вернулись в отпуск, я их узнаю, говорю: можно вас обнять? Они прямо обнимашки разрешают», – поделилась активистка.

В финале заседания участники читали патриотические стихи и исполняли песни – каждое слово, каждая мелодия звучали как признание в благодарности тем, кто сегодня защищает страну.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой.

по теме «Наш двор дружный»: жильцы многоэтажки в Нижнекамске собрали средства на рации для СВО
«Наш двор дружный»: жильцы многоэтажки в Нижнекамске собрали средства на рации для СВО
#СВО
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Рустам Минниханов возглавил медиарейтинг глав регионов ПФО за октябрь 2025 года

Рустам Минниханов возглавил медиарейтинг глав регионов ПФО за октябрь 2025 года

17 ноября 2025
Минниханов поручил проверить строительство птицефабрики в Пестречинском районе

Минниханов поручил проверить строительство птицефабрики в Пестречинском районе

17 ноября 2025