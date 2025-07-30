Нижнекамские медики собрали помощь для военных врачей в зоне СВО

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ.

В Нижнекамске медики снова передали гуманитарную помощь коллегам, работающим в полевых госпиталях в зоне спецоперации.

В ящиках — то, что нужно на передовой каждый день: перевязочные материалы, антисептики, базовые лекарства, средства личной гигиены.

Этот груз в ближайшие дни отправится в район Ясиноватой, где несут службу более двух десятков медицинских работников из Татарстана. Среди них и нижнекамцы.

Замруководителя Управления здравоохранения по Нижнекамскому району Зиля Хисматова выразила благодарность всем медицинским организациям города за активное участие в сборе помощи и постоянную поддержку бойцов, находящихся в зоне СВО.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.