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Нижнекамские кадеты изготовили для бойцов СВО большую партию блиндажных свечей
Нижнекамские кадеты подготовили большую партию блиндажных свечей для земляков, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции.
Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Нижнекамского района, на этот раз кадеты изготовили и передали в пункт приема гуманитарной помощи восемь коробок свечей.
Как говорят военнослужащие, окопные свечи для них очень важны и нужны. Они горят около 6-7 часов, обеспечивая свет и тепло. Свечу можно погасить и зажечь снова. Она помогает согреться, высушить обувь, подогреть еду и даже вскипятить воду.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что студенты агропромышленного колледжа Нижнекамска делают печи для бойцов спецоперации, а швеи изготовили тактические носилки.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ
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