«Стараемся как для себя»: студенты Нижнекамска отправили печи бойцам СВО

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Студенты агропромышленного колледжа Нижнекамска делают печи для бойцов спецоперации. Военнослужащие уже получили 19 штук. Сегодня приступили к изготовлению новой партии.

При помощи шлейф-машинки от неровностей очищается так называемая «ромашка» — это верхняя часть будущей печки. На нее можно будет поставить чайник или котелок с едой для подогрева. Поверхность должна быть практически идеально ровной, так что иногда в ход идет и молоток.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Семь колец идеально сварены между собой. За эту часть работы отвечает Никита Чибирев. Студент агропромышленного колледжа уверен, что бойцы с удовольствием будут пользоваться их изделиями. Ведь сделаны они на совесть.

«Мы стараемся сделать как для себя, чтобы аккуратно всё было», — говорит Никита.

На изготовление одной печи уходит около 2 часов. Процесс работы напоминает конвейер. Пока одни варят и шлифуют, другие подготавливают заготовки, нарезают трубы. К слову, именно в расходных материалах заключается вся сложность. Их не так много, помогают бизнесмены.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Нам сегодня наши арендаторы предоставили расходные материалы. Получается, что мы можем помочь нашим ребятам. Мы изготовили уже 19 печей. Их позавчера отправили, сегодня нам дали материалы на 5 печей. На следующую учебную практику, как нам подготовят материалы, займемся опять», — рассказал мастер производственного обучения Ильгизар Салахов.

Первую партию уже используют наши солдаты. Отзывы исключительно положительные. Как и оценки студентов по итогам учебной практики.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых есть и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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