Швеи народного цеха Нижнекамска по просьбе бойцов отправили тактические носилки

Военнослужащие из Нижнекамска, находящиеся в зоне спецоперации, обратились к волонтерам с просьбой помочь достать эвакуационные носилки. Неравнодушные жители 35-го микрорайона не остались в стороне и сразу же начали шить эти мобильные приспособления.

Народный швейный цех 35-го микрорайона работает на базе ОЦМ (Общественный центр микрорайона) с 2022 года.

«Активные, неравнодушные жители микрорайона изготавливают тактические носилки, раневые повязки, пятиточечники для бойцов в зоне СВО», — рассказала «Татар-информу» председатель СТОС 35-го микрорайона Лена Шагабутдинова.

«Шьем постельные комплекты, нижнее белье, брюки для бойцов, которые находятся в госпиталях и где проходят лечение наши защитники», — добавила собеседница агентства.

Также ведется сбор гуманитарной помощи — неравнодушные люди приносят продукты, хозяйственные товары, медикаменты, одежду, обувь и все самое необходимое для отправки бойцам на передовую.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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