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Ру Тат
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22 августа 2021  15:03
Эльза Кузнецова

Нижнекамская телебашня засияет цветами российского триколора

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В честь Дня государственного флага РФ сегодня вечером нижнекамская телебашня засияет цветами российского триколора. Об этом сообщает пресс-служба главы Нижнекамского района РТ.

22 августа исполняется 30 лет со дня поднятия трехцветного российского флага, заменившего в качестве государственного символа красное полотнище с серпом и молотом.

История российского флага берет свое начало еще с эпохи Петра I. В 1705 году он издал указ, согласно которому «на торговых всяких судах» должны поднимать бело-сине-красный флаг.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани развернули российский флаг размером 150 квадратных метров, а активисты «Молодой гвардии» раздали татарстанцам 10 тыс. ленточек с российским триколором.

#нижнекамский район #день российского флага
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