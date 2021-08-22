В честь Дня государственного флага РФ сегодня вечером нижнекамская телебашня засияет цветами российского триколора. Об этом сообщает пресс-служба главы Нижнекамского района РТ.

22 августа исполняется 30 лет со дня поднятия трехцветного российского флага, заменившего в качестве государственного символа красное полотнище с серпом и молотом.

История российского флага берет свое начало еще с эпохи Петра I. В 1705 году он издал указ, согласно которому «на торговых всяких судах» должны поднимать бело-сине-красный флаг.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани развернули российский флаг размером 150 квадратных метров, а активисты «Молодой гвардии» раздали татарстанцам 10 тыс. ленточек с российским триколором.