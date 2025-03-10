Нижнекамск внедрит систему автоматического открытия подъездов при угрозе БПЛА

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Нижнекамск планирует внедрить систему автоматического открывания подъездных дверей при угрозе со стороны беспилотных летательных аппаратов, сообщил на деловом понедельнике глава города Рамиль Муллин. Нововведение будет реализовано с помощью «умных» домофонов, а процесс уже находится на завершающей стадии.

По словам Муллина, исполком города совместно с операторами IP-домофонов разрабатывает механизм, который позволит централизованно открывать все двери подъездов. Этот проект был успешно внедрен в Елабуге и теперь адаптируется для Нижнекамска. Важно, что такие меры могут стать необходимыми для создания временных укрытий в случае угрозы.

Кроме того, мэр сообщил о проведении работы по обеспечению готовности подвалов многоквартирных домов к использованию в качестве укрытий. В Нижнекамске было проверено около 467 подвалов, которые могут быть пригодны для защиты населения. Для этого в подвалах разместят необходимый минимум – скамейки, запас воды и другие вещи, которые помогут людям оставаться в безопасности.

«Мы занимаемся этим вопросом совместно с управляющими компаниями, старшими по домам и социальными учреждениями. Важно, чтобы жители знали, как действовать в случае угрозы, и были уверены в наличии безопасных мест для укрытия», – отметил Рамиль Муллин.

Мэр добавил, что в настоящее время ведется разъяснительная работа с жителями через встречи с управляющими компаниями. Важно не только подготовить укрытия, но и обеспечить четкий алгоритм действий для населения в случае атаки БПЛА.