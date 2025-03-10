Нижнекамск внедрит систему автоматического открытия подъездов при угрозе БПЛА
Нижнекамск планирует внедрить систему автоматического открывания подъездных дверей при угрозе со стороны беспилотных летательных аппаратов, сообщил на деловом понедельнике глава города Рамиль Муллин. Нововведение будет реализовано с помощью «умных» домофонов, а процесс уже находится на завершающей стадии.
По словам Муллина, исполком города совместно с операторами IP-домофонов разрабатывает механизм, который позволит централизованно открывать все двери подъездов. Этот проект был успешно внедрен в Елабуге и теперь адаптируется для Нижнекамска. Важно, что такие меры могут стать необходимыми для создания временных укрытий в случае угрозы.
Кроме того, мэр сообщил о проведении работы по обеспечению готовности подвалов многоквартирных домов к использованию в качестве укрытий. В Нижнекамске было проверено около 467 подвалов, которые могут быть пригодны для защиты населения. Для этого в подвалах разместят необходимый минимум – скамейки, запас воды и другие вещи, которые помогут людям оставаться в безопасности.
«Мы занимаемся этим вопросом совместно с управляющими компаниями, старшими по домам и социальными учреждениями. Важно, чтобы жители знали, как действовать в случае угрозы, и были уверены в наличии безопасных мест для укрытия», – отметил Рамиль Муллин.
Мэр добавил, что в настоящее время ведется разъяснительная работа с жителями через встречи с управляющими компаниями. Важно не только подготовить укрытия, но и обеспечить четкий алгоритм действий для населения в случае атаки БПЛА.