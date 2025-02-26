Лидер в экономике и первые с системой оповещения о БПЛА: в Елабуге подвели итоги-2024

Елабужский район укрепил свои позиции в рейтинге социально-экономического развития Татарстана. Итоги работы за прошлый год сегодня подвел глава района Рустем Нуриев. Участие в заседании принял первый заместитель премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин. Наряду с похвалой он обозначил ряд ключевых проблем, которые необходимо решать.





Фото: пресс-служба Елабужского района

«Ваша Победа вдохновляет и объединяет поколения»

Перед отчетной сессией в полилингвальном комплексе «Адымнар» состоялась торжественная церемония чествования елабужских ветеранов Великой Отечественной войны. Пять героев, отстоявших свободу и независимость нашей Родины, получили заслуженные награды – медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Награды вручил первый заместитель премьер-министра Республики Татарстан Рустам Нигматуллин. Обращаясь к ветеранам, он выразил глубокую благодарность за их подвиг и пожелал крепкого здоровья и долголетия.

«Ваш героизм и несгибаемая воля стали символом несокрушимой силы нашей страны. Благодаря вам мы живем под мирным небом, а ваша Победа вдохновляет и объединяет поколения», – отметил он.

Фото: пресс-служба Елабужского района

Далее Рустам Нигматуллин посетил выставку техники ведущих предприятий Елабужского района.

Гостя сопровождали глава города Рустем Нуриев и представители местной администрации. Ему представили современные образцы тракторов и грузовых машин, подчеркнув, что значительная часть комплектующих для этой техники производится на елабужских предприятиях. Особо отметили, что продукция востребована не только в России, но и за рубежом.

Фото: пресс-служба Елабужского района

«Это первый подобный проект в республике»

В Елабуге протестировали уникальную для Татарстана систему оповещения населения о возможной атаке беспилотных летательных аппаратов через IP-домофоны. Этот проект реализован в сотрудничестве местных властей и одного из операторов связи.

Алгоритм действия системы прост, но эффективен. В случае угрозы атаки беспилотников в Главное управление МЧС России поступает сигнал о возможной опасности. Информация передается в Единую диспетчерскую службу города. Уполномоченное лицо, которым может быть руководитель исполкома или его заместитель, принимает решение о запуске системы оповещения.

Диспетчер активирует режим чрезвычайной ситуации. В каждом подъезде с IP-домофоном звучит тревожное сообщение: «Внимание! Угроза атаки беспилотников! Подъездные двери открыты, вы можете воспользоваться подъездами для укрытия».

После отмены угрозы подъезды снова закрываются.

Как отметил заместитель руководителя исполкома Елабужского района по инфраструктурному развитию Андрей Томилин, подъезды многоквартирных домов Елабуги оснащены IP-домофонами на 81%, это около 170 домов и более 18 тыс. квартир. Нововведение позволит оперативно предупреждать граждан о возможной опасности и предоставлять им доступ к укрытию в экстренной ситуации.

«Это первый подобный проект в республике. Он создан для повышения безопасности горожан и оперативного реагирования на возможные угрозы», — подчеркнул Томилин.

Фото: пресс-служба Елабужского района

Елабужский район отправил военным 343 тонны помощи с начала СВО

Глава муниципального образования Рустем Нуриев начал доклад с темы спецоперации. По его словам, на передовой сейчас находятся 832 военнослужащих из Елабужского района. С первых дней СВО район активно оказывает поддержку бойцам: организовано 108 отправок гуманитарной помощи для военных и 35 – для госпиталей.

Всего мобилизованным, контрактникам и добровольцам собрано 343 тонны гуманитарного груза на сумму более 344 млн рублей. Кроме того, в зону СВО отправлено 79 автомобилей. Елабужский район также направил помощь в Лисичанск и Рубежное.

Кроме того, муниципалитет района и закрепленные кураторы оказывают регулярную поддержку семьям военнослужащих в решении различных бытовых проблем. Общая сумма оказанной помощи составила 19 млн рублей.

С первых дней проведения специальной военной операции военнослужащим, прибывшим в отпуск, и их семьям оказывается психологическая помощь.

«Я благодарю наших жителей и предприятия за неравнодушие и активность», – отметил глава района.

Объем отгруженной продукции достиг 504 млрд рублей

Далее Нуриев доложил об экономических показателях района. По итогам 2024 года Елабужский район занял первое место в рейтинге социально-экономического развития среди муниципалитетов Татарстана.

Объем отгруженной продукции достиг 504 млрд рублей. По словам Нуриева, особая роль в этом принадлежит ведущим предприятиям района. Он выразил благодарность руководителям компаний ОЭЗ «Алабуга» (Тимуру Шагивалееву), «Эссен продакшн АГ» (Леониду Барышеву), НГДУ «Прикамнефть» (Игорю Михайлову).

Несмотря на сложные экономические условия, в районе открываются новые производства, среди них «Август-Полимер», «Вагнермайер Руссланд», «Интэко Тюбинг», «Тексфлор». В 2024 году ОЭЗ «Алабуга» заключила соглашения с 8 новыми инвесторами.

За 9 месяцев прошлого года объем инвестиций предприятий района составил 69,3 млрд рублей, что позволило Елабуге занять 4-е место в Татарстане.

Средняя заработная плата на крупных и средних предприятиях Елабужского района составляет около 119 тыс. рублей. В 2023 году этот показатель был равен 86 тыс. рублей.

«По темпу роста зарплат район занимает первое место в республике», – заявил глава муниципалитета.

Отдельное внимание он обратил на частную промышленную площадку «Производственная база», где ключевым резидентом является предприятие «Давн». Основанное в 2022 году, по итогам 2024 года оно достигло выручки в размере 3,5 млрд рублей, а в 2025 году планирует увеличить этот показатель до 5 млрд рублей. В этом году на площадке появился новый резидент — предприятие «Точпром».

После реставрации ОКН станут апартаментами для гостей

Благодаря активному развитию бизнеса в Елабуге за последние два года введено в эксплуатацию около 20 тыс. квадратных метров торговых и офисных площадей. В городе появилось 14 новых торговых объектов, что значительно повысило уровень обслуживания населения.

«В связи с этим назрела необходимость строительства крупного торгово-развлекательного центра площадью не менее 30 тысяч квадратных метров», – отметил Нуриев.

Предприниматели также проявляют интерес к сохранению культурного наследия. В рамках программы «ОКН за рубль» в частные руки уже передано пять из девяти объектов культурного значения. После реставрации они станут апартаментами для гостей, современными офисами, уютными кафе и даже музеем искусства.

«Благодарю руководителей предприятий и предпринимателей за их вклад в развитие города, восстановление исторических памятников и культовых сооружений», – обратился к бизнесменам глава района.

Елабуга наращивает темпы жилищного строительства для растущей экономики

Рост промышленного производства в районе привел к увеличению числа трудовых мигрантов.

«Уже сегодня их количество достигло 10 тыс. человек, а в этом году ожидается прибытие еще 24 тысяч. Для обеспечения рабочих комфортным жильем требуется ежегодное наращивание объемов жилищного строительства», – доложил Нуриев.

В 2024 году в Елабуге было введено в эксплуатацию 67 тыс. квадратных метров жилья – на 7 тыс. больше плана. В этом году планируется сдача двух 60-квартирных домов в микрорайоне Танайка, нового дома по улице Сююмбике, жилого комплекса «Жемчужина», многоквартирного дома в микрорайоне 4-5, а также строительство индивидуального жилья общей площадью 36,6 тысяч кв. метров.

Перспективным проектом станет строительство нового жилого микрорайона «Центральный парк», рассчитанного на 50 тыс. жителей. Он займет территорию 88 га и будет обеспечен всей необходимой инфраструктурой.

Елабужский район укомплектован медиками на 59%, полицейскими – на 55%

Одной из главных проблем в районе остается нехватка кадров, сообщил Рустем Нуриев. Так, укомплектованность медицинскими специалистами составляет всего 59%. Району остро требуются психиатры, акушеры-гинекологи, офтальмологи, неврологи, реаниматологи и другие врачи. Дефицит специалистов напрямую влияет на качество медицинской помощи, в том числе на показатель младенческой смертности, который составляет 7 случаев на 1000 новорожденных.

При поддержке Раиса республики Рустама Минниханова в Елабужской центральной районной больнице ведется масштабный ремонт. В прошлом году в этот проект было вложено более 562 млн рублей. В 2025-м на завершение второго этапа ремонта стационара выделено 375 млн рублей. Кроме того, 41 млн рублей из республиканского бюджета направят на капитальный ремонт больницы в селе Морты.

Для привлечения медицинских кадров в муниципалитете учреждена единовременная выплата в размере 500 тыс. рублей. Ее получат 17 молодых специалистов, уже работающих в районе. В этом году Елабуга ждет еще 7 выпускников, завершающих обучение по целевому направлению.

Глава района также сообщил о кадровом дефиците в елабужском отделе МВД. В настоящее время укомплектованность составляет всего 55% – это приводит к большой нагрузке на действующих сотрудников.

Несмотря на это, взаимодействие с прокуратурой, следственным комитетом и судом позволило избежать сбоев в правоохранительной деятельности. «За это я хочу поблагодарить всех сотрудников, которые, несмотря на кадровые трудности, обеспечивают порядок и безопасность в районе», – подчеркнул руководитель города.

«Продолжить работу по продвижению туристического потенциала Елабуги»

Первый заместитель премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин выразил благодарность трудовым коллективам Елабуги, которые вносят значительный вклад в экономику Татарстана.

«Район уверенно лидирует по объему валового территориального продукта и промышленного производства. Значительный вклад в экономику региона вносит Особая экономическая зона «Алабуга» – одна из самых эффективных в стране. Эти успехи стали возможны благодаря поддержке федерального центра, активной инвестиционной политике республики и слаженной работе команды ОЭЗ. От имени Правительства Республики Татарстан выражаем благодарность трудовым коллективам за их вклад в экономический рост и инвестиционную привлекательность района и республики», – отметил Нигматуллин.

Он заметил, что ОЭЗ «Алабуга» не только привлекает инвестиции и развивает промышленность, но и участвует в жилищном строительстве, образовательных и инновационных проектах.

Нигматуллин также обратил внимание на туристическую привлекательность Елабуги.

«Елабуга – один из самых привлекательных туристических центров республики, обладающий уникальным историко-культурным наследием. Стабильный туристический поток и развитие городской среды способствуют росту малого и среднего бизнеса в сфере гостеприимства», – заявил Нигматуллин.

Он напомнил, что традиционно в городе проходят масштабные культурные мероприятия, привлекающие туристов со всей страны: Всероссийская Спасская ярмарка, Международный фестиваль Бориса Березовского и другие.

«Прошу администрацию района и руководство музея-заповедника продолжить работу по продвижению туристического потенциала Елабуги», – поручил он.

«На особом контроле Раиса Татарстана вопрос сокращения задолженности по налогам»

Далее Нигматуллин напомнил о необходимости снижать налоговую задолженность перед консолидированным бюджетом республики. По району задолженность снизилась на 39%, но все же остается существенной и составляет 359 млн рублей.

«На особом контроле Раиса Татарстана вопрос сокращения задолженности по налогам. Это потенциальный источник финансирования важных социально значимых проектов», – сказал он.

Отдельного внимания, по словам Нигматуллина, требуют вопросы жилищно-коммунального хозяйства. В прошедшем году увеличилось количество жалоб населения республики по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. По Елабужскому району количество таких сообщений также возросло.

«Жалобы в основном на содержание общедомового имущества, качество предоставляемых коммунальных услуг, работу управляющих организаций, некорректное начисление платежей за ЖКУ, недостатки по содержанию и текущему ремонту многоквартирных домов, обновлению коммунальной инфраструктуры. Значительная часть из них находит подтверждение», – напомнил первый заместитель премьер-министра РТ.

Также он сообщил, что по новой программе Раиса РТ Рустама Минниханова по модернизации коммуникаций Елабуге будет направлено 185 млн рублей.

«При пятикратной разнице в зарплате на сохранение кадров рассчитывать не приходится»

Актуальной для Елабужского района остается проблема пассажирских перевозок. За прошедший год от елабужан поступило 337 обращений с жалобами на работу общественного транспорта, из них более половины – нарушение графика движения автобусов. Кроме того, люди жаловались на недостаток автобусов, несоблюдение профессиональной этики водителями и кондукторами.

«Проблема общественного транспорта очень серьезная. Но все равно необходимо усилить контроль за деятельностью перевозчиков, разработать совместные меры вместе с ними по усовершенствованию перевозок, увеличению подвижного состава, необходимому количеству квалифицированных водителей», – поручил вице-премьер.

Поднимая вопрос средней заработной платы, Нигматуллин заявил, что динамика по данному показателю в районе хорошая, ее необходимо поддерживать.

«Вы – в тройке лидеров по Татарстану. Вместе с тем в развитии хозяйств фиксируется пятикратная разница в размере оплаты труда. Хочу отметить, что без доведения оплаты труда до конкурентного на рынке уровня, повышения производительности и престижа труда в отрасли, на сохранение кадрового потенциала рассчитывать не приходится», – заключил первый заместитель премьер-министра РТ.