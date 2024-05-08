Нижнекамец о труженице тыла: «Вы не слышали взрывов, но ваш труд всегда был ценен»

Житель Нижнекамска Марат в рамках патриотического флешмоба «Мой Герой — моя семья» рассказал о своих бабушке и дедушке — Райсе и Мансуре Хамитовых.

Мансур Рахимзянович Хамитов ушел на войну совсем молодым. Служил на Украинском фронте. Товарищи называли его «наш татарчонок», он был связистом.

«Шел бой, они восстанавливали связь, прошли немцы, но они пролежали пять часов на холодной земле, чтобы сохранить мир. Спасибо, что мы дети, внуки, правнуки видим поля, леса нашей Родины. Спасибо за мир, который ты подарил!» — поблагодарил нижнекамец.

Райса Закировна Хамитова в 1942 году добровольно записалась в Красную армию. И когда их поезд ехал к линии фронта, на одной из станций ее ссадили и пересадили в другой поезд, где ехали дети, вывезенные из блокадного Ленинграда.

«И вместе с этими детьми по указанию высших чинов они приехали в село Бондюга Елабужского района РТ, где был открыт детдом для эвакуированных детей! Проработала она там с 1942 по 1946 год. Да, вы не слышали шум разрыва гранат и боеприпасов, но ваш труд в тылу всегда был ценен в те года!» — выразил уверенность он.

В Татарстане проходит онлайн-флешмоб к 79-й годовщине со Дня Победы. Татарстанцы могут поделиться в социальных сетях историями своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Затем эти заметки появятся в сюжетах и новостных подборках СМИ. Акция получила название «Мой Герой — моя семья» и является дополнением к популярному «Бессмертному полку».

В прошлом году акция «Мой Герой — моя семья» проводилась впервые, в ней приняли участие более 700 человек в соцсети «ВКонтакте». На этот раз организаторы решили расширить ее на все социальные сети.

Чтобы присоединиться к флешмобу, татарстанцы должны опубликовать посты, посвященные своим родственникам — участникам Великой Отечественной войны (как фронтовикам, так и труженикам тыла). Публикация обязательно должна содержать фото героя и хештег #МойГеройМояСемья.