Нижнекамцы создали арт-объект в день открытия обновленного двора

После масштабного благоустройства двор дома №44 на проспекте Шинников открылся для жителей в обновленном виде. Преобразившаяся территория стала настоящим подарком для всех поколений и площадкой для добрососедского общения.

Теперь здесь новые тротуары и проезды, расширенная парковочная зона, современные скамейки и игровые комплексы. Особое место заняла спортивная площадка с тренажерами, где жители смогут заниматься физической активностью прямо на свежем воздухе. Безопасность и уют в темное время обеспечит современное уличное освещение.

Не остался без внимания и фасад теплового пункта: в день открытия прошла акция по его художественной росписи. Краски и кисти взяли в руки сами жители — благодаря их усилиям здание превратилось в яркий арт-объект, ставший новым акцентом двора.

Праздничное настроение поддержали концертные номера местных коллективов, аниматоры в ростовых куклах и мастер-классы для детей и взрослых.

Самые активные участники программы «Наш двор» получили благодарственные письма.

Торжественное открытие стало частью республиканской программы «Лето в Татарстане», инициированной Раисом РТ Рустамом Миннихановым.

1 июня Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов дал официальный старт проекту «Лето в Татарстане», который объединяет все ключевые культурные и спортивные события городов и районов республики. В афише – концерты, тренировки, турниры, лекции, велопрогулки и другие активности, среди которых каждый найдет что-то по интересам, дате и месту проведения. Все мероприятия проходят на свежем воздухе – в том числе в парках и общественных пространствах, обновлённых по инициативе руководства республики.