Нижнекамцы отправили подарки бойцам СВО на День защитника Отечества

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В преддверии Дня защитника Отечества нижнекамцы собрали очередную партию гуманитарной помощи для бойцов специальной военной операции. Груз, сформированный всем городом и районом, будет передан в 37 подразделений, а также отправлен в госпитали и мирным жителям Лисичанска.

«В сборе помощи приняли участие учебные заведения, школы, детские сады, предприятия города и наши пенсионеры. Кроме вещей для бойцов, мы также собрали подгузники, пеленки, средства гигиены для мирных жителей», — рассказала председатель СТОС микрорайонов № 6, 7, 8 Лариса Орлова.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

С первых дней СВО нижнекамцы стараются поддерживать бойцов всем необходимым. В этот раз в госпитали 430-го и 1212-го полков будут отправлены одеяла, подушки, матрасы, медикаменты и многое другое.

«Мы постоянно на связи с ребятами на передовой. Они пишут, что им нужно в первую очередь, и жители сразу откликаются. Кто-то помогает финансами, кто-то вещами. В первую очередь мы комплектуем посылки для бойцов на передовой», – отметил ветеран СВО Владимир Чермаков.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Важный вклад в поддержку бойцов вносят студенты Нижнекамского многопрофильного колледжа. Они своими руками готовят продукты, чтобы отправить частичку домашнего тепла на фронт.

«Мы привезли медикаменты, чай, домашнюю лапшу и сухари, которые сделали сами. Самое главное – чтобы они вернулись живыми и здоровыми», – поделилась студентка Мария Мазитова.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В Нижнекамске работают десять инициативных групп, которые на регулярной основе помогают бойцам.

«С начала СВО через пункт "Добрые сердца" помощь передали более 10 тысяч жителей. Каждую неделю гуманитарные грузы отправляются и из города, и из сельских поселений. Только вчера из Камских Полян ушла "Газель" с помощью, а две недели назад сельские поселения организовали отдельную отправку», – рассказала заместитель мэра Марина Камелина.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Традиционно в посылках – не только вещи первой необходимости, но и письма, детские рисунки и поздравления с Днем защитника Отечества. Эти теплые слова и добрые пожелания станут для бойцов еще одним напоминанием, что дома их ждут, любят и верят в Победу.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие — от 210 тыс. рублей в месяц.

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Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой