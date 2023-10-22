Нижнекамцы отправились в Лисичанск и Рубежное с очередной партией гуманитарной помощи

Руководитель нижнекамского волонтерского движения «Вместе мы можем больше» Лариса Нуреева вместе с волонтерами отправилась в Лисичанск и Рубежное.

Неравнодушные нижнекамцы, предприниматели, меценаты, школьники и родители гимназии №22 и школы №27 собрали гуманитарный груз общей стоимостью более 1 млн рублей.

В коробки положили детское питание, одежду, подгузники, коляски, стоматологическое оборудование, книги, средства личной гигиены и бытовую химию. Также жители подшефных городов Татарстана получат продукты питания и сладкие гостинцы.

В администрации Нижнекамского района напомнили, что присоединиться к добрым делам может каждый. Сегодня в городе работает ряд пунктов сбора помощи.

Забота о еще одном городе ЛНР — Рубежном — была возложена на Татарстан в мае этого года. Новый подшефный населенный пункт меньше Лисичанска, но сохранился лучше. Подробнее читайте в материале «В Рубежном ситуация лучше — есть свет, газ и вода»: Татарстан восстановит еще один город.

Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится с 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. В воссоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с РФ глава государства увидел следствие «общей судьбы и тысячелетней истории».

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Ранее «Татар-информ» сообщал, что из Нижнекамска с начала спецоперации было направлено 55 тонн гуманитарного груза.