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Нижнекамцы отправились в Лисичанск и Рубежное с очередной партией гуманитарной помощи
Руководитель нижнекамского волонтерского движения «Вместе мы можем больше» Лариса Нуреева вместе с волонтерами отправилась в Лисичанск и Рубежное.
Неравнодушные нижнекамцы, предприниматели, меценаты, школьники и родители гимназии №22 и школы №27 собрали гуманитарный груз общей стоимостью более 1 млн рублей.
В коробки положили детское питание, одежду, подгузники, коляски, стоматологическое оборудование, книги, средства личной гигиены и бытовую химию. Также жители подшефных городов Татарстана получат продукты питания и сладкие гостинцы.
В администрации Нижнекамского района напомнили, что присоединиться к добрым делам может каждый. Сегодня в городе работает ряд пунктов сбора помощи.
Забота о еще одном городе ЛНР — Рубежном — была возложена на Татарстан в мае этого года. Новый подшефный населенный пункт меньше Лисичанска, но сохранился лучше. Подробнее читайте в материале «В Рубежном ситуация лучше — есть свет, газ и вода»: Татарстан восстановит еще один город.
Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится с 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. В воссоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с РФ глава государства увидел следствие «общей судьбы и тысячелетней истории».
Ранее «Татар-информ» сообщал, что из Нижнекамска с начала спецоперации было направлено 55 тонн гуманитарного груза.
Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ.
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