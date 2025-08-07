Нижнекамцы из поселка Трудовой отправили новую гуманитарную партию на фронт

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Жители Нижнекамского района продолжают неустанно поддерживать военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции. Очередной гуманитарный груз поступил сегодня в пункт сбора по адресу Химиков, 72Б – от неравнодушных жителей поселка Трудовой.

Груз доставил лично глава Майскогорского сельского поселения Артем Морозов. На передовую отправляются маскировочные сети, медикаменты, предметы гигиены, сладкие угощения и даже банные веники – все, что может облегчить солдатские будни.

«Сейчас сезон трав – люди приносят веники для бани, соленья, кто-то просто помогает деньгами. На эти средства мы закупаем медикаменты. Связываемся с волонтерами, узнаем, что именно нужно, и передаем туда», – рассказал Артем Морозов.

Поселение, в которое входят две деревни и сам Трудовой, отправило на фронт восемь своих земляков. Двое из них до сих пор на передовой. Односельчане поддерживают с ними связь и стараются передавать именно то, что солдатам особенно необходимо.

Недавно местные жители начали плести маскировочные сети.

«Они не требуют много финансов, но требуют времени и сил. Очень важно участие людей. К нам приходят взрослые, молодежь, школьники, которые приезжают на каникулы к бабушкам. Все помогают – работа идет активно», – поясняет Морозов.

Несмотря на небольшую численность (всего около 500 человек), жители поселка уже изготовили 4 тысячи окопных свечей, связали 500 пар носков, закупили медикаменты на сумму более 200 тысяч рублей. Все – силами местных волонтеров.

Их деятельность – часть большой волонтерской сети. Поддержку бойцам оказывают и другие сельские поселения: Сухарво, Нижняя Уратьма, Верхние Челны, Кармалы.

«Сейчас мы обучаем их плести браслеты выживания. Это интересно, полезно и помогает фронту. Спасибо всем, кто с нами», – говорит Наталья Суворова, председатель СТОС микрорайонов №8 и 11.

Она также отмечает: помощь важна любая – особенно не хватает рабочих рук. Все желающие могут присоединиться к волонтерам: требуются помощники в изготовлении сухих душей, браслетов выживания, маскировочных сетей.

С фронта приходят слова благодарности. Один из бойцов с позывным Акула передал их через волонтеров.

«Особенно хочу поблагодарить за маскировочные сети. Они очень нужны – чтобы прятать технику от разведчиков. Масксети спасают и технику, и жизни», – сказал он.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.

