«Ниву», УАЗ и письма из дома доставили из Новошешминского района на СВО

Руководитель исполнительного комитета Новошешминского района Егор Тарнавский вместе с группой волонтеров доставил гуманитарную помощь бойцам на передовой, преодолев свыше 5 тыс. километров в одну сторону. Груз был направлен военнослужащим, находящимся на позициях Херсонского, Запорожского и Донецкого направлений.

Среди доставленного – автомобили повышенной проходимости («Нива» и УАЗ), три мотоцикла, запчасти для ремонта техники, автомобильные шины, генераторы, строительные материалы, а также именные посылки с необходимыми вещами и теплыми пожеланиями.

Волонтеры передали помощь не только на распределительных пунктах, но и непосредственно на боевых позициях, где бойцы занимаются укреплением оборонительных сооружений и обустройством быта.

Военнослужащие выразили особую благодарность жителям района за помощь и поддержку, а волонтерам – за смелость и самоотверженность.

«Жителям района – огромное спасибо за вашу помощь и неравнодушие! Отдельные слова благодарности – нашим волонтерам. Эти люди сознательно идут на риск, отдают свое время и силы, чтобы быть рядом и поддерживать нас», – говорят военнослужащие.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.