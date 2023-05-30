Никто не был разочарован «Ак Барсом»: о чем говорили Минниханов и Билялетдинов в Кремле

На встрече с «Ак Барсом» Рустам Минниханов особо выделил вклад Зинэтулы Билялетдинова в успех команды

Фото: rais.tatarstan.ru

«Низкий вам поклон, Зинэтула Хайдярович»

На встрече присутствовала вся элита казанского хоккея – президент клуба и гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов, главный кузнец «чудесного спасения» «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов, игроки, тренеры и другие сотрудники клуба. На огонек также заглянул и министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

Рустам Минниханов отдельно выделил вклад Билялетдинова, который принял бразды правления командой после провальной работы Олега Знарка в первой половине регулярного чемпионата. Скажем прямо, Зинэтула Хайдярович принял совсем не команду, а раздираемое конфликтами сборище громких хоккейных имен, которые никак не сочетались даже в подобие коллектива.

Но Билялетдинов все поправил в короткий срок. «Ак Барс» дошел до финала Кубка Гагарина, где лишь в седьмом матче уступил главный трофей КХЛ московскому ЦСКА.

Рустам Минниханов: «Завоевание серебряных наград вселило надежду в сердца наших болельщиков» Фото: rais.tatarstan.ru

«Низкий вам поклон и уважение, Зинэтула Хайдярович», – обратился Минниханов к Билялетдинову.

Также Раис республики вспомнил ключевые моменты в сезоне, отметив, что сначала было непросто.

«Вы продемонстрировали настоящую волю к победе и показали характер, – сказал Рустам Минниханов, обращаясь к спортсменам. – Зрелищный, атакующий, захватывающий хоккей в вашем исполнении во второй половине сезона стал залогом попадания в решающую стадию турнира с первого места Восточной конференции. Настал финал, которого мы все так ждали, соперник – московский ЦСКА. Семь интригующих и захватывающих матчей: ликование при победе, слезы при поражении – всё это мы увидели в финале. Завоевание серебряных наград вселило надежду в сердца наших болельщиков», – подчеркнул Минниханов.



Билялетдинов: «Команда будет готовиться к следующему сезону»

От Билла ждали сохранения лица клуба и прохода хотя бы первого раунда плей-офф. Но тренер превзошел все ожидания и вывел «Ак Барс» в финал Кубка Гагарина, остановившись лишь в седьмом матче против крепко спаянного не одним сезоном московского ЦСКА.

Да, «Ак Барс» четвертый Кубок Гагарина не взял. Но сделал куда более существенную вещь – вернул клуб в элиту КХЛ. Ведь в последние годы хоккейная Казань несколько растеряла былое величие.

Попутно тренер отвел угрозу от клубного менеджмента, который прошлым летом сделал ставку на Олега Знарка и крупно прогадал. Еще по завершении сезона мы знали, что будущее Билялетдинова в «Ак Барсе» зависело лишь от позиции самого специалиста. Билл взял время «на подумать», но сегодня уже отвечал перед Миннихановым за подготовку «Ак Барса» к будущему сезону.

«Я хотел бы согласиться с тем, что команда проделала хорошую работу. Игроки сделали все необходимое, чтобы сыграть достойно. Повторюсь еще раз, нам не хватило немного. Не хватило, может быть, опыта какого-то. И я считаю, что у нас сейчас очень большое количество болельщиков. Где бы я сейчас ни ходил, везде “Ак Барс”, “Ак Барс” – это здорово. Поэтому нам надо держать эту планку и оставаться на вершине. Всё в наших руках», – сказал Билялетдинов.

Билялетдинов стал неким символом идеального спортивного тренера для Татарстана Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Давайте этот вопрос пока отложим»: продолжит ли Билялетдинов работу в «Ак Барсе»?

Тренер отдельно поблагодарил Минниханова. «Огромное вам спасибо, команда будет готовиться к следующему сезону», – заверил Зинэтула Хайдарович.

Однако про новый контракт тренер так ничего и не сказал. Чуть позже в общении с журналистами он сохранил интригу. «Давайте этот вопрос пока отложим», – с хитрой улыбкой ответил Билялетдинов.

Очевидно, пока тренер не поставит свою «закорючку» на контракте с «Ак Барсом», никаких комментариев не будет.

Между тем Билялетдинов стал неким символом идеального спортивного тренера для Татарстана. Не случайно, у него замечательные отношения не только с Миннихановым, но и первым Президентом республики Минтимером Шаймиевым.

«Минтимер Шарипович принял меня в Казанском Кремле, когда я был впервые приглашен в «Ак Барс» в сентябре 2004 года. Я до этого не был знаком с Шаймиевым, но первая встреча была теплой, и она мне очень понравилась. У нас состоялся доверительный и откровенный разговор. Встреча прошла спокойно. С его стороны не было никакого нагнетания, что надо делать так или по-другому, я сам понимал серьезность задач», – вспоминал Билялетдинов в эксклюзивном интервью «Татар-информу».

Билл впервые возглавил «Ак Барс» в 2004-м году и вывел казанцев в лидеры российского хоккея. Четыре чемпионства, три Кубка Гагарина. И это еще не всё. В копилке Билла с «Ак Барсом» значатся титулы победителя Кубка европейских чемпионов и Континентального Кубка.

«Как он и сказал – “только честный труд” привел “Ак Барс” к финалу!» Фото: rais.tatarstan.ru

Минниханов после седьмого матча финала Кубка Гагарина назвал Билялетдинова легендой

Раис Татарстана Рустам Минниханов еще до сегодняшней встречи с командой высказался о работе Зинэтулы Билялетдинова в этом сезоне и назвал его татарстанской «Легендой №17».

«”Ак Барс” – вы лучшая команда! Вся республика и миллионы болельщиков за ее пределами искренне переживали каждый матч! И, несмотря на счет, вы для нас всё равно чемпионы. Отдельные слова благодарности Зинэтуле Хайдяровичу! Наша Легенда # 17! За такой короткий срок вернул команду в лидеры. Как он и сказал – “только честный труд” привел “Ак Барс” к финалу! Спасибо вам за сезон, ребята», – писал Минниханов в своем телеграм-канале.

Причем в том же ключе Раис Татарстана говорил и перед плей-офф. Еще не зная, что Билялетдинов выведет «Ак Барс» в финал Кубка Гагарина.

«Всё в этом сезоне начиналось не так радужно. Спасибо Зинэтуле Хайдяровичу, что не бросил команду в сложный момент. Искренне рад, что мы достойно подошли к плей-офф, команда сейчас на хорошей позиции, и у нас есть все шансы на победу», – сказал Рустам Минниханов на встрече с игроками клуба перед стартом плей-офф.

К новому сезону «Ак Барс» нуждается в «косметическом ремонте» на трансферном рынке Фото: rais.tatarstan.ru

Чем займется «Ак Барс» на трансферном рынке?

Что предпринял Билялетдинов – доподлинно неизвестно. Но команда в короткий срок преобразилась, появилась дисциплина и системность в игре. Итог всем известен. К новому сезону «Ак Барс» нуждается в «косметическом ремонте» на трансферном рынке. И можно включаться за борьбу за очередной Кубок Гагарина.

По большому счету, у «Ак Барса» этим летом пока одна серьезная потеря. Игрок первого звена и главная молодая звездочка команды Дмитрий Воронков решил попробовать свои силы в НХЛ и подписал контракт с «Коламбусом». Заменить его должен один из лучших бомбардиров КХЛ – Дмитрий Яшкин, о переходе которого в «Ак Барсе» могут объявить в ближайшие дни.

Также в клубе должны задуматься о том, чтобы освежить защитную линию, которая по прошлому сезону частенько становилась объектом критики. Впрочем, о трансферных задачах «Ак Барса» мы уже писали ранее. Интересно будет посмотреть, какие конкретные шаги в своей селекции предпримет казанский клуб.