«Никто, кроме нас!»: лениногорский боец награжден медалью «За отвагу»

Боец из Лениногорского района Марсель с позывным Старый в 2023 году подписал контракт с Минобороны и отправился на передовую. За мужество, проявленное в зоне СВО, военнослужащий награжден медалью «За отвагу».

Как рассказал боец, медаль ему прислали в военную часть 24 июня 2024 года. Сейчас награда приколота к талисману бойца – Чебурашке. Сам Марсель находится дома на реабилитации и мечтает поскорее вернуться к боевым товарищам.

​Два Чебурашки напоминают сегодня Марселю про СВО. Одна игрушка в камуфляжной кепке бойца и с его жетоном на шее с личным выгравированным номером сидит рядом с хозяином на диване.

Второго, вязанного крючком Чебурашку Марселю подарил Илья, товарищ по оружию – контрактник из Набережных Челнов с позывным Леший. Этот талисман сопровождал Марселя в боях, как говорится, «понюхал пороха» на фронте.

В 2023 году, отправляясь на передовую, Марсель рассказал о своем решении родным и друзьям в последний момент.

«От принятого решения отправиться служить Отечеству отговаривала старшая сестра Сирина, ругала, с ней мы особенно близки, и она сильно переживала за меня, – вспоминает военный. – Мамы уже давно нет рядом с нами, с женой не сложилось, развелись. Именно поэтому решение далось легко, собрался в считаные дни».

Военное слаживание в Ульяновске, а затем под Луганском помогли Марселю отточить навыки и умения по выполнению боевых задач.

Пройдя огневую, тактическую и медицинскую подготовку, вспомнив вождение боевых машин, в должности старшего стрелка Марсель приступил к выполнению боевых задач на линии соприкосновения в воздушно-десантных войсках.

Девиз ВДВ «Никто, кроме нас!» стал для Марселя знаком доблести и героизма воинов-десантников, примером беззаветного служения Отечеству.

Стрельба из противотанковых гранатометов – это была главная задача Марселя, с ней он справлялся «на отлично». Но однажды солдатская удача отвернулась от него. О своем ранении Марсель говорит неохотно: «Остался жив, повезло».

Это произошло в ноябре 2023 года. В неравном бою Марсель потерял левую ногу. Марселю присвоена вторая группа инвалидности, сегодня он находится дома на реабилитации.

Несмотря на сложную ситуацию со здоровьем, боец СВО улыбается и шутит. А еще каждое утро высокий широкоплечий мужчина делает физзарядку, по 50 раз отжимается от пола, и даже протез не мешает ему жить активной полноценной жизнью. «Вот только приседать не могу!» – смеется он. В новой квартире, приобретенной на материальную компенсацию по случаю ранения, Марселя часто навещают друзья детства, вместе они играют в нарды, пьют чай и говорят о жизни, мечтают о скорейшей Победе России над врагом.

«Даже если бы я заранее знал, что потеряю ногу в бою, то не изменил бы своего решения, не стал бы прятаться. Мужчины просто обязаны защищать свою страну, своих женщин и детей от врагов. От некоторых слышу: «Это не наша война!» Искренне этому удивляюсь», – говорит Марсель.

Военный еще не комиссован, решение примет военно-врачебная комиссия позже. 14 апреля бойца госпитализируют в Ульяновск, а в Краснодаре ему сменят протез на более удобный.

«Устал без дела, – признается Марсель. – Приеду в часть, напишу еще один рапорт, чтобы отправиться на передовую. Там я нужнее и полезнее буду».

На фото: Марсель первый слева

«Когда сказал об этом товарищам по оружию, они сделали такой вывод: «Старый», ты с ума сошел!» Позывной Старый в зоне СВО нередко дают бойцам старше 50 лет. Самому молодому в нашем взводе всего 20 лет, он бугульминец, самому старшему – 67, у него позывной Дед. Все они контрактники, пошли на фронт не за «длинным рублем», как считают некоторые, все они настоящие патриоты», – рассказал Марсель.

У солдат Великой Отечественной войны тоже пользовались популярностью талисманы-обереги. Среди самых надежных – ключ от дома или от квартиры. Боец носил его всюду с собой, веря в то, что после войны он сможет вернуться к родным дверям и отпереть их этим ключом. Об этом вспоминают многие фронтовики, а сам образ ключа от родного дома вошел в литературу и кинематограф.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Также в зоне СВО бойцы получают от 210 тыс. рублей в месяц.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52 или позвонить по номеру 8 (800) 222-59-00.

Материал подготовлен при участии Ильмиры Гареевой