Никитин — Путину: М12 можно было провести ближе к Нижнему Новгороду

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что трассу М12 можно было провести и поближе к столице региона, сфокусировать на ней деловую активность. Однако ее расположение сейчас позволит вселить жизнь во всю южную часть региона.

«Арзамас точно надолго запомнит этот день. Он, конечно, запомнит ещё потому, что, безусловно, прорывной проект мы сегодня открывали. Такие мегапроекты — они на века задают вектор развития, причём региона в целом», — заявил он на встрече с Президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, что сегодня для движения был открыт участок трассы М12 «Восток» и южный обход Арзамаса. Президент России Владимир Путин, участвовавший в церемонии, отметил, что магистраль предстоит продлить до Казани, Екатеринбурга и Тюмени. Однако на этом планы в отношении нее не заканчиваются — дорогу проложат до регионов Сибири и Дальнего Востока.