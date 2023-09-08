Путин подарил монастырю в Нижегородской области икону 17–18 веков

Президент России Владимир Путин посетил Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастерь. Он поприсутствовал на кратком молебне у раки с мощами преподобного Серафима Саровского и подарил обители икону «Богоматерь Федоровская», написанную в 17–18 веке.

Напомним, что сегодня для движения был открыт участок трассы М12 «Восток» и южный обход Арзамаса. Президент России Владимир Путин, участвовавший в церемонии, отметил, что магистраль предстоит продлить до Казани, Екатеринбурга и Тюмени. Однако на этом планы в отношении нее не заканчиваются — дорогу проложат до регионов Сибири и Дальнего Востока.