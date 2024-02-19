Голодные игры и охота на кадры: кому готовы платить зарплату 100 тыс. рублей

На учете в центрах занятости населения зарегистрировано около 4 тыс. безработных. Работодатели предлагают им 49,5 тыс. вакансий

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Для каждого безработного есть 12 вакансий

Безработица Татарстану больше не страшна, на смену ей пришел острый дефицит кадров. В феврале каждый человек, ищущий работу, может выбирать из 12 вакансий.

«Татарстан характеризуется высоким уровнем занятости – 62,2%. Республика входит в тройку лидеров среди регионов ПФО наряду с Нижегородской и Самарской областью с низким уровнем общей безработицы – 2%, или 40,9 тыс. человек, и регистрируемой безработицей 0,2%, или 4 тыс. человек», – сообщили в пресс-службе Минтруда РТ.

На учете в центрах занятости населения зарегистрировано около 4 тыс. безработных. Работодатели предлагают им 49,5 тыс. вакансий. Как и в целом по России, в республике спрос на кадры значительно превышает предложение.

«Имеющийся спрос на рабочую силу свидетельствует о стабильной работе реального сектора экономики и создании новых рабочих мест практически во всех сферах деятельности», – отмечают специалисты министерства.

Ситуация на рынке труда в районах складывается по-разному. Уровень зарегистрированной безработицы значительно ниже, чем в среднем по республике, в Кайбицком, Тетюшском, Лаишевском, Зеленодольском, Алексеевском и Лениногорском районах. Выше среднереспубликанского безработица в Новошешминском, Нижнекамском, Верхнеуслонском районах и в Казани.

Количество вакансий в IT за прошлый год по сравнению с 2022 годом в Татарстане выросло на 17% Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В топе высокооплачиваемых предложений февраля IT-специалисты и руководители компаний

Искать работу с высоким доходом в больших городах стало гораздо проще. В начале 2024 года Казань вошла в топ-5 городов-миллионников по доступности работы с высокой зарплатой наряду с Москвой, Красноярском, Санкт-Петербургом и Екатеринбургом. Соискатели, живущие в мегаполисах, в январе 2024 года оценили доступность хорошей работы по пятибалльной шкале, сообщает Superjob.ru.

«Доступность трудоустройства по специальности жители столицы оценили в среднем на 2,63 балла из 5. Средний балл доступности высокооплачиваемой работы с 2022 года вырос на 5%», – сказано в исследовании.

По данным аналитиков сервиса, в целом за прошлый год спрос на персонал в Татарстане вырос в 1,5 раза, резюме стало больше на 14%, а конкурс на вакансию снизился на четверть. Производственная отрасль показала высокий темп прироста числа вакансий: за год их стало больше в 2,5 раза.

«Наиболее востребованы технологи, механики и наладчики оборудования», – отмечают аналитики.

На пищевом производстве работодатели готовы платить инженерам-технологам и инженерам-наладчикам оборудования в среднем по 75 тыс. рублей в месяц, максимальные зарплатные предложения для специалистов с опытом составляют 160 тыс. рублей в месяц.

В топ-3 наиболее дефицитных рабочих специальностей на производстве вошли слесари-ремонтники и наладчики оборудования (по 65 тыс. рублей в месяц), а также фасовщики (48 тыс. рублей).

Количество вакансий в строительной сфере Татарстана за год выросло в 1,5 раза. В гражданском строительстве инженерам ПТО и инженерам-сметчикам в среднем платят по 85 тыс. рублей в месяц, а производителям строительно-монтажных работ – 78 тыс. рублей. Мастерам строительно-монтажных работ предлагают 78 тыс. рублей в месяц, мастерам отделочных работ – 90 тыс. рублей, электромонтажникам – 70 тыс. рублей.

Вакансий в розничной торговле за год стало больше на треть. В топ-3 наиболее востребованных позиций вошли кассиры (40 тыс. рублей в месяц), продавцы (45 тыс. рублей) и администраторы магазинов (55 тыс. рублей).

В транспортно-логистической отрасли региона предложений за год стало больше в 1,5 раза. И здесь зарплаты растут. Так, водителю большегрузного транспорта (от 5 тонн) работодатели в среднем готовы платить 100 тыс. рублей в месяц.

Количество вакансий в IT за прошлый год по сравнению с 2022 годом в Татарстане выросло на 17%. В топ-3 наиболее востребованных специалистов вошли программисты (200 тыс. рублей в месяц), работники техподдержки (75 тыс. рублей), product- и project-менеджеры (210 тыс. рублей).

В топе наиболее высокооплачиваемых предложений февраля – вакансии в ритейле и сфере оптовых продаж, строительстве и производстве, финансах, транспортно-логистической отрасли и сфере услуг, а также в здравоохранении и IT.

Так, кандидату на позицию Senior «Аналитик 1С» работодатели предлагают 200-250 тыс. рублей в месяц, руководителю компании готовы платить от 200 тыс. рублей, а менеджеру по работе с клиентами от 100 тыс. рублей. Сварщику на полуавтомате предлагают от 80 тыс. рублей в месяц, а менеджеру по работе с интернет-магазинами – 67-110 тыс. рублей.

Наибольшую потребность в кадрах сейчас испытывают производства региона, где есть 7,2 тыс. свободных рабочих мест Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Компенсация за аренду, проезд и питание: какими «плюшками» предприятия привлекают кадры

По данным единой цифровой платформы «Работа в России», наибольшую потребность в кадрах сейчас испытывают производства региона, где есть 7,2 тыс. свободных рабочих мест. Рабочие руки нужны в сферах строительства и недвижимости, транспорта, продаж и бытового обслуживания, промышленности, здравоохранения, образования и науки. Региональный рынок труда нуждается в 15 тыс. неквалифицированных рабочих.

Работодатели борются за специалистов, предлагая конкурентную заработную плату и социальные гарантии. К примеру, «АвтоЗапчастьКамаз», НПО «Радиоэлектроника» им. Шимко, Зеленодольский завод имени А.М. Горького, КАМАЗ готовы взять на себя транспортные расходы и предоставить сотрудникам служебный транспорт либо компенсировать проезд. КМПО, «Кварт», Казанский вертолетный завод и Казанский авиационный завод им. Горбунова предлагают компенсацию за питание.

Многие предприятия оказывают дополнительную материальную поддержку. Так, Казанский государственный казенный пороховой завод выплачивает ежемесячную надбавку в размере 4,5 тыс. рублей и единовременное пособие в размере от 3 до 4 тыс. рублей молодым специалистам.

Предприятия предоставляют своим сотрудникам общежития, компенсацию за аренду жилья, льготные условия кредитования, организуют медицинское обслуживание, санаторно-курортное лечение и профессиональное обучение.

Рабочие руки нужны в сферах строительства и недвижимости, транспорта, продаж и бытового обслуживания Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

С предприятиями ОПК работают кадровые консультанты

За прошлый год безработица по республике снизилась с 0,37% в начале года до 0,21% к концу года. По мнению экспертов, предприятия адаптировались в непростой экономической ситуации. Рост объемов производства, в том числе госзаказа, увеличил потребность в работниках.

«Задачами службы занятости являются удовлетворение потребности работодателей в кадрах и содействие в трудоустройстве граждан, обратившихся в службу занятости. Поэтому служба занятости перешла от предоставления разовых услуг к комплексной работе с конкретными жизненными ситуациями людей и бизнес-ситуациями работодателей», – пояснили в пресс-службе Минтруда РТ.

Для работодателей служба занятости внедрила 35 сервисов по разным бизнес-ситуациям. Среди них – анализ конкурентоспособности предложений о работе, организация ярмарок вакансий в онлайн режиме, собеседования, выезды специалистов в другие регионы. Вакансии размещаются в общественных местах – на автовокзалах и в транспорте, в торговых центрах, на сельскохозяйственных ярмарках, в МФЦ.

В целом за прошлый год в регионе прошло около 400 ярмарок вакансий с участием 2,5 тыс. работодателей и представителей почти 300 учебных учреждений. Ярмарки посетили 46,3 тыс. человек.

С предприятиями ОПК сейчас работают персональные кадровые консультанты. Кадры ищут в сельских поселениях, других регионах, а также используют различные рекламные акции.

За прошлый год в регионе прошло около 400 ярмарок вакансий с участием 2,5 тыс. работодателей и представителей почти 300 учебных учреждений. Ярмарки посетили 46,3 тыс. человек Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

За год рабочим специальностям обучились 1,3 тыс. человек

Проблему дефицита кадров на предприятиях помогают решить специалисты службы занятости. Они проводят ярмарки вакансий, подбирают кадры по заявкам работодателей, проводят информационные акции в торговых центрах и на сельхозярмарках. Во второй половине января служба занятости населения Казани провела ярмарку вакансий для участников СВО и их семей. Также проводится обучение по востребованным специальностям.

«В 2023 году было организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование работников предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также граждан, обратившихся в службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключивших договор с предприятиями ОПК», – отметили в пресс-службе.

За прошлый год обучились 1,3 тыс. человек на электромонтеров, слесарей, машинистов, операторов станков с программным управлением, литейщиков, фрезеровщиков и пр. Более 98% участников программы трудоустроено.

Благодаря федеральному проекту «Содействие занятости» национального проекта «Демография» в целом за 2023 год прошли обучение более 8 тыс. человек. Учеба проводится тремя федеральными операторами – Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Томским государственным университетом и Институтом развития профессионального образования. Желающие пройти обучение могут подать заявку на платформе «Работа в России».

Эмиль Губайдуллин: «Для нас особо приятно, что 98% людей, прошедших обучение, трудоустроились после того, как освоили новую профессию или повысили квалификацию» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Предприятия готовы платить молодым специалистам по 80-100 тыс. рублей в месяц

Как сообщил гендиректор Центра развития профессиональных компетенций РТ Эмиль Губайдуллин, за три года по нацпроекту «Демография» на базе центра, который он возглавляет, переобучились около 7 тыс. человек.

«Большой популярностью на протяжении последних двух лет пользуется работа на маркетплейсах. Это направление активно развивалось, и предприятия искали специалистов. Также популярны графический и веб-дизайн, лабораторно-химический анализ. Кроме того, люди проходят переобучение по педагогическому профилю», – рассказал он.

Спикер отметил, что татарстанцы активно обучаются рабочим профессиям, а после трудоустраиваются. Ведь основной задачей нацпроекта «Демография» является не переобучение, а трудоустройство.

«Для нас особо приятно, что 98% людей, прошедших обучение, трудоустроились после того, как освоили новую профессию или повысили квалификацию», – заметил Губайдуллин.

По его словам, в настоящее время большая часть обучения в организациях СПО носит не только теоретический, но и практический характер.

«Ребята уже с третьего курса проходят стажировки на предприятиях, и многие остаются там работать. Учащиеся, прошедшие через молодежное чемпионатное движение, зачастую бывают более профессиональными, чем некоторые работники предприятий», – сказал Губайдуллин.

В связи с нехваткой рабочих рук предприятия Татарстана вынуждены повышать заработную плату специалистам.

«Мы понимаем, что если предприятие хочет получить специалиста, то другого варианта, как увеличить зарплату, нет. Поэтому есть зарплаты в 80-100 тыс. рублей в месяц и выше. Конечно, все зависит от квалификации специалиста», – добавил собеседник.

Он пояснил, что по итогам демонстрационного экзамена молодой человек получает не только диплом учебного заведения, но и так называемый паспорт компетенций, где в балльной системе отражается уровень его знаний и умений. Исходя из этой информации, предприятие принимает решение, на какой участок направить начинающего специалиста, и какой разряд присвоить.

«Зарплата – важный вопрос в современном мире для молодежи. Приятно, что предприятия начинают это понимать и в гонке за кадрами улучшают соцпакеты, заработные платы», – подчеркнул эксперт.

В ближайшие годы на рынке труда республики будут востребованы водители, слесари, сварщики, медсестры, кондитеры, повара, воспитатели Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Будут востребованы водители, медсестры, кондитеры и воспитатели

По данным специалистов Минтруда РТ, потребность предприятий и организаций Татарстана в кадрах на ближайшие семь лет (2024-2030 годы) превышает 173 тыс. человек. Только на 2024 год предприятиями заявлена потребность в обучении 36,2 тыс. человек.

«Наибольшая потребность заявлена в системе СПО – 61%, в том числе по рабочим профессиям – 32%, а это 11,5 тыс. человек. По ускоренной подготовке кадров по рабочим профессиям заявлена потребность в 21% от общего числа, или 7,5 тыс. человек», – уточнили в ведомстве.

Интересно, что существующая прогнозная потребность в специалистах с высшим образованием составляет лишь 18%, или 6,5 тыс. человек. Работодатели заинтересованы в выпускниках вузов в различных сферах – ОПК, строительства, обрабатывающего производства, здравоохранения, транспорта и образования. Такие тенденции сохраняются на протяжении последних лет. Исходя из потребности экономики Татарстана в подготовке кадров на 2024-2030 годы, в ближайшие годы на рынке труда республики будут востребованы водители, слесари, сварщики, медсестры, кондитеры, повара, воспитатели.

Молодые люди могут пройти тестирование, чтобы определить наиболее подходящую профессию в службе занятости Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

За год 25 тыс. молодых людей прошли профтестирование

У нынешних старшеклассников не за горами выпускные экзамены. Специалисты Минтруда Татарстана дали несколько советов будущим выпускникам, еще не определившимся с профессией.

«Уже 10 лет республика ежегодно формирует прогноз потребности в подготовке кадров по заявкам работодателей, который потом ложится в основу определения контрольных цифр приема учащихся в учреждения профессионального образования. На перспективу с 2024 по 2030 год среди квалифицированных рабочих со средним профессиональным образованием будут востребованы аппаратчики по различным специализациям, кровельщики, контролеры станочных и слесарных работ, машинисты-крановщики, монтажники, наладчики станков и оборудования в механообработке, повара, кондитеры, сварщики, токари-универсалы, фрезеровщики-универсалы, электромонтеры», – отметили в ведомстве.

По прогнозу, со средним профессиональным образованием будут востребованы специалисты по сестринскому и акушерскому делу, лабораторной диагностике, дошкольному образованию, металловедению и термической обработке металлов, а также электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве и другие.

«Спрос на специалистов с высшим образованием у работодателей имеется по таким направлениям, как автоматизация технологических процессов и производств, ветеринария, информационные системы и технологии, конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств, лечебное дело, машиностроение, строительство, технологические машины и оборудование, управление персоналом, экономика, химические технологии, программная инженерия, электроэнергетика и электротехника, и другим», – пояснили в Минтруде РТ.

Несовершеннолетним жителям республики оказывается помощь в профессиональном самоопределении. Молодые люди могут пройти тестирование, чтобы определить наиболее подходящую профессию в службе занятости. За прошлый год в центрах занятости населения услугу по профориентации получили 54 тыс. человек, в том числе почти 25 тыс. молодых людей в возрасте от 14 до 17 лет. Подать заявку на тестирование или пройти его самостоятельно можно на портале «Работа в России».

Уровень трудоустройства инвалидов за год вырос с 70,3% до 80,3%, или до 1,5 тыс. человек Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Благодаря нацпроекту «Демография» за год 1,5 тыс. инвалидов нашли работу

В рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» служба занятости республики создала 33 новых сервиса для удобства людей. Благодаря модернизации кадровой службы за 2023 год вырос уровень трудоустройства жителей региона, обратившихся в центры занятости, с 66,4% до 72%. Всего за год удалось трудоустроить около 22 тыс. человек. Уровень трудоустройства инвалидов за год вырос с 70,3% до 80,3%, или до 1,5 тыс. человек.

«Несмотря на стабильную ситуацию на рынке труда, в прошлом году в регионе продолжалась реализация дополнительных мер поддержки. В рамках федерального проекта “Содействие занятости” была организована временная занятость 1,7 тыс. человек, что позволило не допустить сокращения персонала и поддержать доходы людей, а также привлечь дополнительный персонал на общественные работы. Поддержку в размере 137,5 млн рублей получили 87 предприятий республики», – рассказали в пресс-службе регионального Минтруда.

Также благодаря нацпроекту было организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование работников предприятий оборонно-промышленного комплекса. Всего обучено 1,3 тыс. работников девяти предприятий. На это было направлено около 51 млн рублей, в том числе 50,5 млн из федерального и 500 тыс. из регионального бюджетов.

Участники программы освоили самые востребованные на рынке труда профессии, переобучились на контролеров станочных и слесарных работ, операторов станков с программным управлением, сварщиков, наладчиков, лаборантов, парикмахеров, слесарей, соцработников, программистов, инженеров, бухгалтеров, специалистов в сфере закупок.