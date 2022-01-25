Нигматуллин: «Госалкогольинспекции РТ нужно усилить выявление нелегального алкоголя»

Массовое отравление студентов незамерзайкой, прогремевшее на всю страну, изъятие 200 тыс. литров «паленки»: итоги года ушедшего обсудили сегодня на итоговом совещании в Госалкогольинспекции РТ. Какие каналы поставки нелегального алкоголя удалось перекрыть и с чем предстоит работать в 2022 году? Подробности – в репортаже ИА «Татар-информ».

Итоги года ушедшего обсудили на итоговом совещании в Госалкогольинспекции РТ

Фото: gosalcogol.tatarstan.ru

Алкомаркеты – в села, чтобы до татарстанцев не добрался «паленый» алкоголь

Подводя итоги ушедшего года, руководитель Госалкогольинспекции Татарстана Жаудат Ахметханов напомнил, что большее внимание сотрудники инспекции уделяют тому, чтобы на полки магазинов не попал паленый алкоголь. Из года в год Госалкогольинспекция вместе с Минпромторгом и главами районов ведет борьбу с незаконным оборотом алкоголя.

Произведенный кустарным способом алкоголь жители республики покупают с рук, нередко приобретая так называемую паленку. Стоит ли говорить, что это чревато серьезными последствиями. Только за прошлый год, по словам замруководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Марины Трофимовой, в республике паленым алкоголем отравились порядка 700 человек, 238 – погибли.

Решением вопроса эксперты считают программу, благодаря которой в республике начали появляться новые алкомаркеты – в них жители республики покупают алкоголь без каких-либо опасений.

«Данное направление деятельности для нас особо важно. В Татарстане насчитывается свыше 1100 населенных пунктов, в 593 селах и деревнях, где проживают более ста человек, нет специализированных магазинов. Конечно же, этим могут воспользоваться "теневые" продавцы алкоголя», – отметил руководитель Госалкогольинспекции республики.

За прошлый год благодаря программе в татарстанских деревнях и селах появились 310 алкомаркетов. Число новых магазинов существенно выросло по сравнению с 2020 годом, тогда в шести районах республики появилось всего лишь 12, отметил Ахметханов.

«Хочу отметить, что с “Татспиртпромом” достигнута договоренность, чтобы республиканская продукция в такие магазины отпускалась по минимальным установленным законодательством ценам, а также применялись различные стимулирующие акции. Также необходимо принимать эффективные меры по пресечению оборота суррогатов и продаж самогона в этих населенных пунктах. Здесь уже важна совместная работа глав местных самоуправлений, полиции и сотрудников Госалкогольинспекции», – добавил Ахметханов.

Жаудат Ахметханов напомнил, что большее внимание сотрудники инспекции уделяют тому, чтобы на полки магазинов не попал паленый алкоголь Фото: ИА «Татар-информ»

67 случаев продажи «безлицензионки» и 3% брака

Одна из главных задач сотрудников Госалкогольинспекции – проверка алкоголя, прежде чем он попадет на полки магазинов. Всего за прошлый год сотрудниками инспекции и спецлабораториями было проверено более трех миллионов декалитров, из которых 90 тысяч было забраковано.

«Всего в прошедшем году по итогам контрольных мероприятий выявлено порядка 3200 нарушений. Имеет место небольшое снижение – на 15% по сравнению с 2020 годом», – отметил Ахметханов.

Кроме того, сотрудники Госалкогольинспекции РТ пресекли в республике 67 случаев продажи алкоголя без лицензии. К слову, число «безлицензионных» магазинов заметно снизилось, в 2020 году было пресечено 85 случаев.

Всю алкогольную продукцию из магазинов изъяли, некоторые незаконные алкомаркеты были и вовсе закрыты.

В числе нелегального алкоголя оказывались коньяк, ром, виски, текила Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Чаще всего подделывают водку, коньяк, виски

Стоит отметить, что колоссальную работу в борьбе с незаконным оборотом алкоголя проделывает МВД республики. Стражи порядка провели более 18 тысяч проверок в местах продажи алкоголя, выявили более тысячи нарушений, сообщил на итоговой коллегии начальник УЭБ и ПК МВД по Татарстану Тимур Минушев.

За прошлый год оперативникам удалось перекрыть 10 каналов поставки из шести регионов страны. Ввоз нелегального алкоголя был налажен из Санкт-Петербурга, Башкирии, Пермского края, Нижегородской, Самарской и Челябинской областей. Из незаконного оборота стражи порядка изъяли более 207 тысяч литров алкоголя.

«При этом больше всего мы изъяли паленой водки – это более 177 тысяч литров. В числе нелегального алкоголя оказывались коньяк, ром, виски, текила. Самогона из незаконной продажи мы изъяли порядка двух с половиной тысяч литров. Хочу отметить, что Татарстан занимает второе место по России по числу изъятого паленого алкоголя, в ПФО – первое место», – отметил Минушев.

В отношении организаторов поставки было возбуждено 112 уголовных дел, из которых 69 человек уже оказались на скамье подсудимых и ждут приговора суда.

Колоссальную работу в борьбе с незаконным оборотом алкоголя проделывает МВД республики Фото: ИА «Татар-информ»

Выросло число отравлений алкоголем среди детей

Итоговое совещание не прошло без упоминания двух массовых случаев отравления в Казани, прогремевших на всю страну. Тогда в ноябре прошлого года незамерзайкой отравились 15 студентов. Все они оказались в больнице, за их жизни боролись врачи, однако одну из отравившихся спасти не удалось, спустя несколько дней она скончалась.

«После возбуждения уголовного дела сотрудники полиции пресекли подпольное производство незамерзающей жидкости. Экспертиза показала, что она была изготовлена на основе метилового спирта. Тогда нами было изъято более 25 тысяч литров продукции», – уточнил Минушев.

Еще один случай произошел в декабре, когда алкоголем насмерть отравились три человека, четвертая женщина попала в больницу в тяжелом состоянии.

Неутешительные цифры назвала и замруководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Трофимова. По ее словам, за прошлый год в Татарстане выросло число отравлений алкоголем среди детей и подростков. Она напомнила случай, когда 12-летняя челнинка попала в больницу, отравившись паленым алкоголем. Девочка купила его с рук.

«Если быть точным, за прошлый год в Татарстане алкоголем отравились порядка 70 детей и подростков, один из них со смертельным исходом. В 2020 году число детских отравлений было меньше на 14% – 51 случай», – уточнила Марина Трофимова.

Выслушав доклады всех спикеров, заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин отметил, что массовое отравление студентов незамерзающей жидкостью – вопиющий случай. Таких ошибок впредь не должны допускать ни сотрудники МВД, ни Госалкогольинспекции.

«Массовое отравление студентов вызывает большую тревогу. Нужно обязательно урегулировать работу по выявлению нелегального алкоголя и метилового спирта. Кроме того, в республике нужно пресекать пьянство и алкоголизм. К этому вопросу нужно подходить принципиально», – резюмировал заместитель Премьер-министра республики.