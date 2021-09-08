После отравления неизвестным веществом в больницу в Челнах попал 11-летний ребенок

В Набережных Челнах в Камский детский медицинский центр после отравления неизвестным веществом попал 11-летний ребенок. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Минздрава Татарстана.

«Пострадавший находится КДМЦ в стабильном состоянии. Угрозы жизни и здоровью нет», — отметили в ведомстве.

Как стало известно, в Автограде сегодня в больнице скончался мужчина 32 лет. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление — также неизвестным веществом.

В Минздраве Татарстана уточнили, что случаи между собой не связаны, пострадавшие не были родственниками или близкими людьми.