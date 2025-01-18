Нигерия присоединилась к БРИКС в качестве партнера

Флаг Нигерии

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Нигерия присоединилась к БРИКС в качестве страны-партнера. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Бразилии, которая в этом году председательствует в объединении.

«В рамках своего временного председательства в БРИКС Правительство Бразилии объявляет <...> об официальном вступлении Нигерии в группу в качестве страны-партнера», — сказано в заявлении.

В сообщении бразильского МИД также отмечается, что Нигерия, которая является шестой по численности населения страной в мире и первой — в Африке, имеет совпадающие интересы с другими членами объединения, активно содействует укреплению сотрудничества на глобальном Юге и реформированию международных организаций.

Статус страны — партнера БРИКС был создан на шестнадцатом саммите объединения, прошедшем в Казани с 22 по 24 октября 2024 года.

До Нигерии государствами — партнерами БРИКС стали восемь стран: Беларусь, Боливия, Казахстан, Куба, Малайзия, Таиланд, Уганда и Узбекистан. Индонезия получила статус полноправного члена объединения, хотя сначала планировалось, что она станет государством-партнером.

Предложения стать странами — партнерами БРИКС также были направлены Алжиру, Вьетнаму и Турции.