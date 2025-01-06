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Индонезия стала полноправным членом БРИКС
Индонезия включена в БРИКС в качестве полноправного участника. Об этом со ссылкой на бразильский МИД сообщает РИА Новости.
Напомним, что в 2025 году к Бразилии перешло председательство в объединении. В прошлом году функции председателя выполняла Россия.
«В рамках временного председательства Бразилии в БРИКС, которое началось 1 января и продлится до 31 декабря 2025 года, правительство Бразилии объявило сегодня, 6 января, об официальном вступлении Республики Индонезия в БРИКС в качестве полноправного участника», — отмечается в сообщении ведомства.
В ноябре Джакарта дала официальное согласие на вступление в БРИКС в качестве страны-партнера. По словам посла Индонезии в Москве, республика планирует активно участвовать в мероприятиях объединения и вносить вклад «в любые усилия», предпринимаемые его участниками.
БРИКС — межгосударственное объединение, в которое входят 10 государств на правах полноправных членов, а также более десятка стран в статусе партнеров. В Казани в октябре прошел XVI саммит БРИКС. Участие в нем принимали делегации из более чем 30 стран, включая Индонезию.
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