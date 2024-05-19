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Политика 19 мая 2024 21:12

Нигер и США договорились о выводе американского контингента до 15 сентября

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Представители оборонных ведомств Нигера и Соединенных Штатов Америки договорились о выводе американского контингента из этой западноафриканской страны до 15 сентября. Об этом передает ТАСС.

«Делегация Министерства национальной обороны Нигера <...> и делегация Министерства обороны США <...> пришли к соглашению о том, что уже начавшийся вывод американских сил из Нигера должен завершиться не
позднее 15 сентября 2024 года», — говорится в совместном коммюнике.

Встреча прошла в столице Нигера (Ниамей). В совместном заявлении говорится, что стороны договорились продолжать сотрудничать в областях, представляющих общий интерес

До переворота, во время которого нигерский Президент Мохамед Базум был свергнут главой президентской гвардии Абдурахманом Тчиани, американские военные обеспечивали подготовку и разведывательные операции войск республики. После переворота их деятельность ограничилась мерами, необходимыми для обеспечения безопасности ВС США. В марте Нигер разорвал военное соглашение со Штатами, согласно которому на севере африканской страны была создана американская база БПЛА. Ниамей указал, что соглашение было навязано и не отвечало интересам народа.

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