Нигер и США договорились о выводе американского контингента до 15 сентября

Представители оборонных ведомств Нигера и Соединенных Штатов Америки договорились о выводе американского контингента из этой западноафриканской страны до 15 сентября. Об этом передает ТАСС.

«Делегация Министерства национальной обороны Нигера <...> и делегация Министерства обороны США <...> пришли к соглашению о том, что уже начавшийся вывод американских сил из Нигера должен завершиться не

позднее 15 сентября 2024 года», — говорится в совместном коммюнике.

Встреча прошла в столице Нигера (Ниамей). В совместном заявлении говорится, что стороны договорились продолжать сотрудничать в областях, представляющих общий интерес

До переворота, во время которого нигерский Президент Мохамед Базум был свергнут главой президентской гвардии Абдурахманом Тчиани, американские военные обеспечивали подготовку и разведывательные операции войск республики. После переворота их деятельность ограничилась мерами, необходимыми для обеспечения безопасности ВС США. В марте Нигер разорвал военное соглашение со Штатами, согласно которому на севере африканской страны была создана американская база БПЛА. Ниамей указал, что соглашение было навязано и не отвечало интересам народа.