Песков ответил на вопрос о военных из России и США, находящихся на одной базе в Нигере

Россия и страны Африки заинтересованы в оборонном сотрудничестве и продолжат его развивать. Так ответил журналистам пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков, комментируя сообщения Пентагона о том, что российские силы находятся на одной базе с военными США в Нигере. Об этом передат ТАСС.

«Мы развиваем наши отношения во всех областях, в том числе и в оборонной, с различными африканскими государствами», — сказал представитель Кремля.

По его словам, Москва продолжит развивать отношения со странами Глобального Юга по данному вопросу.

Ранее представитель Пентагона рассказал, что российские силы находятся с американскими военными на одной базе в Нигере до вывода Штатами своего контингента из этой африканской страны.