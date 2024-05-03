Российские силы находятся на одной базе с военными США в Нигере

Российские силы находятся с американскими военными на одной базе в Нигере до вывода Соединенными Штатами своего контингента из этой африканской страны. Об этом передает РИА Новости.

Ранее госдепартамент США сообщал о планах начать с властями Нигера диалог о выводе контингента из этой страны, что стало результатом продолжавшихся с 2023 года дискуссий между Вашингтоном и новыми властями Нигера о продолжении сотрудничества в сфере безопасности. Вскоре за этим Пентагон объявил о выводе части американского контингента из Чада. При этом 12 апреля российские специалисты прибыли в Нигер для обучения местных сил борьбе с терроризмом.

«Российские силы прибыли на авиабазу 101 несколько недель назад, — рассказал представитель Пентагона. — Россияне размещены в отдельном комплексе и не имеют доступа к военным, помещениям и оборудованию США».

В американском оборонном ведомстве отметили, что силы дислоцированы на авиабазе нигерских ВВС 101 — у международного аэропорта города Ниамей. В среду военный чиновник из США рассказала, что Вашингтон в рамках вывода войск из этой страны передислоцировал около 60 военных в Германию, где они продолжат службу. Всего количество военных США в Нигере составляет около 1,1 тыс. человек, в Чаде — около 100. Экс-аналитик Пентагона и лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски рассказывала агентству, что подобные шаги знаменуют собой конец и провал неоколониальной политики США в отношении Африки.