Прокуратура Нидерландов: Новые итоги расследования гибели MH17 объявят весной 2023 года

Новые результаты расследования по делу о гибели в 2014 году малайзийского Boeing 777 MH17 над Донбассом, будут касаться установления личностей членов экипажа ЗРК «Бук», которым был сбит самолет, и тех, кто принимал решение о его развертывании. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов Брехтье ван де Мосдейк, передает РИА Новости.

«Это расследование касается установления личности членов экипажа ЗРК „Бук“ и процесса принятия решения о его развертывании», — пояснила ван де Мосдейк, отвечая на вопрос, о чем именно следствие планирует объявить весной.

Авиалайнер Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над Донецкой областью Украины. Погибли все находившиеся на его борту 298 человек. В 2018 году Совместная следственная группа пришла к выводу, что ЗРК «Бук», сбивший лайнер, принадлежал Вооруженным силам РФ.

Окружной суд Гааги 17 ноября этого года признал, что Boeing был сбит из ЗРК «Бук», находившегося на поле под поселком Первомайский, которое контролировали сторонники Донецкой народной республики. Граждане России Игорь Гиркин (более известный под псевдонимом Игорь Стрелков) и Сергей Дубинский, а также гражданин Украины Леонид Харченко заочно приговорены к пожизненному заключению. Россиянин Олег Пулатов оправдан.

При этом нидерландский суд не смог установить, кто именно принял решение открыть огонь по гражданскому самолету.