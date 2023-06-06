Сальдо раскрыл, как разрушение Каховской ГЭС отразится на проведении спецоперации

Ракетный удар украинских военных по Каховской гидроэлектростанции и ее частичное разрушение не помешает российским военным защитить левобережье Днепра, убежден врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Объемы воды, спустившиеся по реке, он назвал «некритичными».

«Киевский режим решил нанести удар по продовольственной безопасности Херсонщины и отвлечь внимание от своих ужасных неудач в так называемом „контрнаступлении“. Ничего у них не выйдет — с нами вся Россия»,

написал политик в своем Telegram-канале.

Сальдо отметил, что вдоль побережья «смыты поля и нарушена мирная инфраструктура», но это не окажет сильного влияния на ситуацию в Херсонской области и крупная эвакуация жителей региона не потребуется.

Напомним, сегодня ночью после обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ разрушились надводные строения гидроузла, что привело к сбросу воды из Каховского водохранилища ниже по течению, началось затопление. По словам главы Новой Каховки Владимира Леонтьева необходимости эвакуировать жителей города нет. Однако, эвакуация, возможно, потребуется для жителей населенных пунктов Курсунки, Днепряны и другие, расположенных ниже по течению. Леонтьев также сообщил, что станция не подлежит восстановлению и ее придется отстраивать заново.