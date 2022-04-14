«Ничего необычного»: Билялетдинов раскрыл детали персональных тренировок с Овечкиным

Бывший главный тренер сборной России и казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов в интервью «Татар-информу» рассказал о своей работе с Александром Овечкиным, когда возглавлял московское «Динамо».

«Тут ничего такого необычного нет – не только с ним работал персонально. Любой тренер проводит дополнительные занятия, если видит в хоккеисте потенциал, и не с одним игроком. Показываются какие-то ключевые элементы, которые могут вывести игрока на новый уровень. Или надо что-то поправить.

Во-первых, Овечкин сам был талантливым и способным игроком. Моя помощь заключалась в том, чтобы помочь Александру на раннем этапе развить его талант. Остальное он сам сделал. Овечкин очень хороший хоккеист, сильный спортсмен. У него были серьезные задатки, которые мне надо было сохранить, все же играть он у меня начал довольно рано. И были вещи, которые ему надо было подсказать, как надо сделать. А так всё, чего он в дальнейшем достиг, это уже его заслуга», - заявил Билялетдинов.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала полную версию интервью с Билялетдиновым. Также мы сообщали, что специалист близок к возвращению в «Ак Барс».

В нынешнем сезоне «Ак Барс» завершил нынешний плей-офф КХЛ в первом раунде, уступив в шести матчах (2-4) омскому «Авангарду». По итогам регулярного чемпионата казанцы заняли четвертое место в Восточной конференции лиги. По итогам сезона Дмитрий Квартальнов и весь его тренерский штаб был отправлен в отставку.