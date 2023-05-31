«Ни одно тело не врет»: в Казани отгремели гала-концерты фестиваля балета имени Нуриева

В Театре оперы и балета имени Мусы Джалиля двумя гала-концертами завершился XXXVI Нуриевский фестиваль. По традиции финальным аккордом фестиваля классического балета становятся два вечера, в котором номера из известных хрестоматийных постановок соседствуют с современной хореографией. В этом году к тому же гала-концерты были посвящены юбилеям сразу трех столпов культуры: 85-летию со дня рождения самого Рудольфа Нуриева, 150-летию композитора Сергея Рахманинова и 120-летию композитора Арама Хачатуряна, чья музыка стала основой хореографии завершающих концертов фестиваля.

«Радует, что на Нуриевском фестивале появляется все больше и больше современных номеров и что на подобных гала-концертах не боятся включать современную программу. Это правильно, потому что с современным зрителем нужно разговаривать на современном языке. Конечно, классику никто не отменял – это то каноническое искусство, на которое нужно смотреть и нужно на нем воспитываться. Но, опять же, с современным человеком зачастую нужно поговорить на какие-то темы современным языком. И современный артист балета без современного танца не может, потому что выпускаясь, так или иначе ему придется танцевать и современный танец хотя бы немного. Плюс современные техники, конечно, положительно сказываются на классике в том числе. Как рассказывали и Аманда (Гомес, солистка ТГАТОиБ – прим. Т-и), и Миша (Тимаев, солист ТГАТОиБ – прим. Т-и), после работы со мной у них вектор поменялся и они много чего узнали и про классику в том числе», – отметил в интервью «Татар-информу» известный танцовщик и хореограф-постановщик Александр Могилев (Москва).

Олег Ивенко в номере «Слезы» на песню Роя Орбисона, поставленном Александром Могилевым. Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Танцор, отметим, в третий раз был приглашен театром оперы и балета Казани для участия в Нуриевском фестивале. Впервые он участвовал в юбилейном ХХХ фестивале в 2017 году с номером «Человек», в котором солировал сам и задействовал 11 танцовщиков из казанской труппы. Могилев, напомним, – победитель телешоу «Танцуй!» (2015 год), обладатель премии «Душа танца» журнала «Балет» (2016), один из постановщиков церемонии открытия Универсиады (2013) в Казани.

В этом году на Нуриевском фестивале Александр Могилев представил два номера: заслуженный артист Татарстана Олег Ивенко исполнил номер «Слезы» по хореографии Могилева на песню пионера рок-н-ролла Роя Орбисона Crying, а сам Александр затронул струны души и буквально заставил некоторых зрителей всплакнуть под известную пацифисткую песню Джона Леннона «Imagine» (пер. с англ. – «Представьте»). Этот номер, к слову, некоторые казанские зрители уже могли видеть – его премьера состоялась в ноябре прошлого года на фестивале современного балета Stage Platform, который собирает солист ТГАТОиБ Олег Ивенко.

Александр Могилев в номере «Представь, Саша!» на песню Джона Леннона «Imagine». Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Бывают же такие талантливые люди!» – послышалось в темноте зала под аплодисменты Могилеву. Другая зрительница промакнула платком выступившие слезы.

«Танец – это способ поговорить с миром. Мысли, которые я закладываю в хореографию, чуть больше и чуть объемнее, чем просто слова. Мне бы хотелось побольше света в этом мире, особенно сейчас. Искусство должно нести свет. Это главная идея, которую я несу. Мне хочется, чтобы человек, посмотревший этот номер или любой другой спектакль, миниатюру, выходил немного измененным в лучшую сторону, чтобы он задумывался о чем-то светлом. Этот номер – фантазия о том, каким бы мог быть мир. Если бы в каждом из нас жил ребенок, для которого и игрушки живы и все вокруг светлое, доброе. Наверное, в каждом из нас есть такой ребенок, который верит в свет и добро. А мечты сбываются однозначно. Начало моего пути – босоногий мальчик, который занимается современным танцем, сегодня я танцую на Нуриевском фестивале – на хорошей сцене с прекрасным зрителем, и периодически езжу на гастроли с различными труппами, и сам танцую соло на исторических сценах. Все это доказывает, что любая мечта может быть осуществима» – сказал Могилев.

Александр Могилев в номере «Представь, Саша!» на песню Джона Леннона «Imagine». Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Он подчеркнул также, что тело, кинетический интеллект человека, никогда не врет, потому что, по его словам, «имеет свой мозг, который отвечает за правду».

В первом же отделении гала-концерта посвящение Рахманинову представил в качестве постановщика солист казанской труппы Алессандро Каггеджи. Номер поставлен на шесть пар, сопровождается музыкой, которую со сцены на рояле исполнил Евгений Михайлов, – «Сюита Рахманинова». Сценография лаконично акцентирует клавиши инструмента, сдержанны, как графика нот, костюмы артистов, которые, к слову, придумала для номера Мана Кувабара – еще одна солистка казанской труппы, партнер и подруга Алессандро Каггеджи.

Номер в постановке Алессандро Каггеджи «Сюита Рахманинова» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Произведения Рахманинова – это действительно шедевр русской музыки и культуры. И это очень танцевальная музыка – в ней столько эмоций, столько страсти. Краска этой музыки очень хорошо ложится на хореографию. Было очень свободно работать, потому что балет бессюжетный, абстрактный. И для меня это оказалось такая свобода, потому что не нужно было думать, логично ли это, как поступил бы этот персонаж. Я делал так, как чувствовал. Артисты же очень обрадовались новому, тем более на музыку Рахманинова. В первую репетицию с пианистом все ушли из зала с мурашками», – рассказал о подготовке номера Каггеджи.

Но не обошлось без внезапных решений: получившего травму на прогоне перед первым гала-концертом танцовщика Ивана Ануфриева пришлось срочно заменять на Аскара Самигуллина. Премьера-посвящение Рахманинову состоялась.

Дарья Хохлова и Артемий Беляков, артисты Большого театра. Танго из балета «Золотой век». Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В первой части гала-концерта также выступили приглашенные танцовщики из Театра балета имени Якобсона «Санкт-Петербруг) Нурия Картамысова и Денис Климчук, из театра Станиславского и Немировича-Данченко (Москва) Эрика Микиртичева, Денис Дмитриев, Наталья Сомова и Иван Михалев, из Большого театра (Москва) Дарья Хохлова и Артемий Беляков.

Сцена из балета «Пламя Парижа». Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Второе отделение было приурочено к юбилею композитора Арама Хачатуряна, однако его составили не только классические партии из постановок на его музыку «Маскарад» и «Гаянэ», но из мировых балетов – «Фестиваль цветов в Дженцано», «Пламя Парижа», «Дон Кихот» и др. Звездными гостями этой части вечера стали заслуженный артист России Семен Чудин и Игорь Цвирко из Большого театра (Москва), Алла Бочарова, Кирилл Вычужанин и Дмитрий Соболев из Театра балета имени Якобсона (Санкт-Петербург), а также заслуженная артистка России Екатерина Первушина, балерина Кремлевского балета (Москва), Татьяна Мельник из Венгерского национального балета и Бахтияр Амаджан из «Астана-опера».

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

XXXVI Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева составили в этом году, напомним, девять спектаклей. Открыл фестиваль любимый балет самого Рудольфа Нуриева «Спящая красавица». В программе фестиваля был также показан гостевой спектакль «Анна Каренина» Большого театра Беларуси.