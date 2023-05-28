Снопы сена, арлекины и поезд-кордебалет: белорусский балет «Анна Каренина» изумил Казань

Девятым спектаклем Нуриевского фестиваля в этом году стала «Анна Каренина». Постановку привез в Казань Большой театр Беларуси, который отправился с ней в целый гастрольный тур по России: за день до XXXVI Нуриевского фестиваля балет был показан в Йошкар-Оле, а после двух спектаклей в столице Татарстана он отправится ещё в Уфу, Челябинск и Тюмень.

Фото: © Оксана Романова / «Татар-информ»

Скептицизм, как же это самостоятельно замахнуться на «тяжелую» классику Льва Толстого и визуализировать роман на основе подборки разных произведений Петра Чайковского, беларусы с легкостью развеяли грацией преимущественно моложавого состава труппы, пластикой хореографии сегодняшнего дня, лаконичными, но предельно выразительными декорациями. И даже исполнение спектакля не под живую музыку не смазало впечатления от сильной, детально проработанной, эмоционально трепещущей постановки.

Белорусская «Анна Каренина», к слову, – последняя работа главного художника Большого театра Беларуси Александра Костюченко, скончавшегося за несколько месяцев до премьеры 19 ноября 2019 года. Реализовала никем не написанный, не существующий как самостоятельное произведение балет лауреат международных конкурсов, балетмейстер-постановщик Ольга Костель. В постановке не единичны неклассические элементы партера между дуэтами танцовщиков, но при этом спектакль все же не в стиле modern или contemporary. Впечатление можно выразить емкой фразой «Балет жив!». Он живет, актуально пульсирует и в XXI веке. Он не костен, старомоден и по инерции доживает свое, дотянув из прошлого, а интересен, уместен и при этом понятен и своевременен.

За музыкальную основу взяли произведения Чайковского, которые создавались им параллельно с выходом «Анны Карениной» Толстого и после публикации романа, то есть использовалась музыка композитора, который уже был знаком с литературным сюжетом. С нотами Чайковского деликатно переплетен мотив известной песни «Во поле береза стояла», в этой же сцене появляются снопы сена, косари с косами и прочий деревенский люд. Карнавал светской жизни Европы конца XIX века с шутами и арлекинами начинает второе отделение балета. Сцена трагической гибели Анны Карениной решена очень деликатно и особенно символично: главная героиня бросается под поезд, образ которого создан движущимся по диагонали сцены кордебалетом в черных одеждах – Каренина таким образом не только перестает существовать физически, но и исчезает в «пучине» общественного осуждения.

«Я не участвовала в премьере нашей „Анны Карениной“ и долго в ней не танцевала. Премьера для меня состоялась только за день до выхода на сцене в Казани — в Йошкар-Йоле. Но всем знакомым, которых я имею в Минске, на вопрос, какой спектакль посетить, я всегда советую в первую очередь именно „Анну Каренину“. Я считаю, пусть это звучит пафосно, это — хит нашего театра. Мне кажется, ни один человек не останется равнодушным после этого спектакля, даже если пришел случайно, потому что в нем идеальное сочетание всего: гениальной музыки, гениальной истории, хореографии, сценографии. В моем репертуаре много разных партий, в том числе драматических, сложных драматических, но „Анна Каренина“ не похожа ни на один спектакль», – рассказала «Татар-информу» заслуженная артистка Беларуси Людмила Хитрова, исполнившая в первый день спектакля в Казани партию Анны Карениной.

О том, что будет танцевать Каренину на гастролях Большого театра Беларуси по России, танцовщица узнала месяца за полтора. Случай: балерина, которую изначально планировали вводить в эту партию, получила травму.

«Мы разбирали каждую сцену, каждый взгляд, каждый шаг – здесь нет пустых моментов, здесь нет пустых движений, пустых взглядов. Каждый шаг, каждый взгляд передает настроение, а оно совершенно разное. Это город с искушённой публикой – Нуриевский фестиваль знает весь балетный мир. Не только в этом году, но и в прежние сезоны я следила за Нуриевским фестивалем, вижу, какие звёзды приезжают, какое качество у фестиваля: волнительно представлять страну в таком красивом спектакле на Нуриевском фестивале», — подчеркнула Людмила Хитрова.

Танцовщица, напомним, уже была участницей Нуриевского фестиваля. В 2019 году она танцевала партию Анюты в одноименном балете. Во второй вечер, 27 мая, партию Анны Карениной будет исполнять также заслуженная артистка Беларуси Марина Вежновец. Партнер Людмилы Хитровой (Алексей Вронский) – Константин Белохвостик, во втором составе эту партию исполнит заслуженный артист Беларуси Юрий Ковалев.

Введенный в постановку, как и Хитрова, незадолго до гастролей по России, Константин Белохвостик в Казани впервые. До показа балета успел прогуляться по центру города, на набережной – понравилось.

«У каждого есть свое восприятие и свое ощущение роли Вронского. Каждый по-своему воспринимает и роман Толстого. В первом и втором составе спектакля хореография, конечно, у нас одна, но нюансы разные. Педагог-репетитор, балетмейстер ищет лучшие нюансы для каждого танцовщика. Мы отслеживали нюансы по фильмам, по книге, с каких-то небольших зарисовок, фотографий – по чуть-чуть пытались собрать то, что может захватить до такой степени, чтобы зритель все понял», — подчеркнул Белохвостик.

С белорусской труппой приехал в Казань и ученик хореографического колледжа Никита Провалинский. Мальчик танцует роль сына Анны Карениной – Серёжи Каренина. Партии других шестерых детей исполняют ученики 1 класса хореографического училища Казани – ребята 11-12 лет. Всего из Большого театра Беларуси в Казань и гастрольный тур отправились 60 человек.

В 2015 году, напомним, на сцене театра оперы и балета Казани в рамках Нуриевского же фестиваля Большой театр Беларуси представлял три одноактных балета – «Кармен-сюита» Жоржа Бизе и Родиона Щедрина, «Болеро» Мориса Равеля (оба в хореографии Валентина Елизарьева), а также «Шесть танцев» на музыку Вольфганга Моцарта (хореография Иржи Килиана).

XXXVI Международный Нуриевский фестиваль завершат 29 и 30 мая гала-концерты, два номера для которых ставит солист ТГАТОиБ имени Джалиля Алессандро Каггеджи. В этом году фестиваль приурочен к 85-летию Рудольфа Нуриева.