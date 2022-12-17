Незнакомый Женя Голубцов: малоизвестные картины собрала выставка «Окно в бесконечность»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Галерее «Хазинэ», филиале Музея ИЗО Татарстана в Казанском Кремле, открылась выставка «Окно в бесконечность». На ней собраны преимущественно малоизвестные работы знаменитого не только на малой родине, но и за рубежом казанского авангардиста Евгения Голубцова. Свои произведения для выставки предоставили сам Музей ИЗО Татарстана, а также ZHUDROV GALLERY и семья художника – около сотни произведений разместились в пяти залах первого этажа «Хазинэ».

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Мы задумывали больше показать именно неизвестные работы, просто потому что некоторые произведения экспонировались уже много раз. Нам хотелось обратить внимание максимально на новые работы, новые ракурсы вытащить на обозрение зрителей, чтобы показать, насколько творчески многогранен и неохватим диапазон Евгения Голубцова. Кроме того, как идейный вдохновитель, лидер мастерской художественного проектирования “Группа 17“ он всегда был в авангарде, впереди всех и тянул вперед себя и всех остальных», – отметила на вернисаже искусствовед, куратор серии выставок «Казанский авангард: вторая волна» Рузиля Ильясова.

Выставка Евгения Голубцова «Окно в бесконечность», отметим, третья в этой серии: прежде «Хазинэ» представляла в этом проекте работы Владимира Нестеренко и Наркиса Пономарева. Однако без известных произведений художника третья выставка проекта все же не обошлась – например, всю стену второго зала заняла масштабная картина «Реквием» размерами 2,1 м на 4 м. Она была написана к 2005 году, выкуплена при содействии первого Президента РТ Минтимера Шаймиева и открывала саму Национальную галерею «Хазинэ», презентация которой состоялась в год тысячелетия Казани.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Евгений Голубцов из тех мастеров, кто является настоящим провидцем. И тогда эта работа была очень пронзительной, за душу брала. А сегодня она особенно кажется глубокой, пророческой, трагической. Она объединяющая все народы, все поколения, все страны. Мы видим скопище лошадей взнузданных, но без всадников, на фоне полуразрушенной крепости, города, попирающих своими копытами копья, стрелы… И почитайте слова, которые здесь написаны, это его строки, которые он сам написал: “И стих металла звон, И души их в раю, И каждый пал из них За бога своего“ – примиряющие всех слова. Очень хочется, чтобы они были пророчеством и все примирились во всем мире», – сказала искусствовед, обладатель золотой медали Российской академии художеств Ольга Улемнова.

Проходя по залам выставки, даже неискушенный и далекий от нюансов живописного искусства посетитель поймет, о каком разнообразии стилей картин Голубцова говорят искусствоведы. Впечатленность и насмотренность художника древнерусской живописью, иконами (такие картины ассоциируются с популярным сообществом соцсетей «Страдающее Средневековье») и модным западным авангардом отразились в его творчестве, соседствуют и иногда переплетаются друг с другом. Здесь и «Русь уходящая», и интерпретация Святого Христофора (фреска с его изображением находится в объекте ЮНЕСКО, Успенском соборе Свияжска, где поселился и несколько лет прожил Евгений Голубцов), рядом «Помпеи», а также абстрактные работы.

«Художники сильны тем, что они оставляют наследие после смерти в отличие от обывателя. И даже начинают жить еще активнее после смерти – начинается их вечная жизнь через картины», – подчеркнул художник, один из основателей и идейный вдохновитель Центра современной культуры «Смена» Ильгизар Хасанов.

Увидеть «Окно в бесконечность» Евгения Голубцова в галерее «Хазинэ» можно будет до 15 января.