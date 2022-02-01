Казань готовит выставку оформителя пивбара «Бегемот», автора ню Владимира Нестеренко

В Национальной художественной галерее «Хазинэ», филиале Музея ИЗО РТ на территории Казанского Кремля, 3 февраля откроется первая выставка из цикла «Казанский авангард: вторая волна» – «Художественный анархизм». Она будет посвящена 75-летию художника Владимира Нестеренко, известного также своими оформительскими идеями для городских пространств, среди которых известные старшему поколению рестораны «Казань», «Перекресток», пивной бар «Бегемот», кафе «Театральное» в Доме актера, музеи Ленина, Сайдашева и т. д.

«В этом году в галерее “Хазинэ“ планируется шесть выставок цикла “Казанский авангард: вторая волна“, в том числе выставка, посвященная скончавшемуся осенью художнику Евгению Голубцову. Но все, конечно, зависит от эпидемиологической обстановки», – сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Музея ИЗО РТ.

Юбилей Владимира Нестеренко, открывающего цикл выставок, придется на 11 февраля. «Художественный анархизм» займет пять залов на втором этаже галереи «Хазинэ» - более сотни произведений живописи и графики, в том числе работы в жанре ню, поэтому существует возрастной ценз для посетителей – 18+. Участниками вернисажа станут дети художника, его личного присутствия по состоянию здоровья не планируется, уточнили в музее.

Работы Владимира Нестеренко особенно звучали в 1980–1990 годах, современное поколение открывает его для себя заново. В 1970–1980-х он персонально и в составе мастерской «Группа 17» создавал проекты оформления городских пространств и интерьеров. Часть из них, например проекты реконструкции и развития Татарской слободы, Шахматного клуба, остались нереализованными, но до сих пор воспринимаются актуально.

Живописными и графическими произведениями Владимир Нестеренко был известен меньше – его работы редко принимали на официальные выставки как не соответствующие критериям соцреализма. Эти работы Нестеренко впитали в себя черты и абстракционизма, и конструктивизма, и концептуализма, а также гиперреализма, поп-арта и т. д. Художник не подстраивался под власть и ее повестку – жил и творил, отражая духовные метания, потребность в освобождении от заданных идеологических норм. Писал Нестеренко и ню, создавая мистически-философские композиции-размышления о жизни и истории. На выставке этот жанр займет отдельный зал.

Выставка будет доступна до 10 марта.